December 6, 2023

Extra Ordinary Man | టాలీవుడ్ హీరో నితిన్‌ (Nithiin) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌’ (Extra Ordinary Man). ‘వక్కంతం వంశీ’ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ మూవీలో శ్రీలీల (Sreeleela) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోండ‌గా.. సీనియర్‌ హీరో రాజశేఖర్‌(Rajashekar) కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమా డిసెంబరు 8న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి వ‌చ్చిన టీజ‌ర్‌తో పాటు ట్రైల‌ర్‌ల‌కు ఆడియన్స్ వ‌ద్ద నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌స్తుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ మూవీ సెన్సార్ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది.

ఈ చిత్రానికి సెన్సార్‌ బోర్డ్‌ క్లీన్ యూ/ఏ సర్టిఫికెట్‌ను జారీ చేసిన‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెలిపారు. కాగా.. ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌ రన్‌ టైం 156 నిమిషాలు (2 గంటల 36 నిమిషాలు) ఉండ‌డం విశేషం. ఇక కామెడీతో పాటు మాస్ కంటెంట్‌తో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి సక్సెస్‌ అందుకుంటుందని మేకర్స్ ధీమాగా ఉన్నారు. ఈ మూవీని నితిన్ హోం బ్యానర్‌ శ్రేష్ఠ్‌ మూవీస్‌పై సుధాకర్‌ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో నితిన్‌ స్మగ్లర్‌గా కనిపించనున్నట్టు సమాచారం.

