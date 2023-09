Narakasura | రక్షిత్‌ నరకాసుర నుంచి నిన్ను వదలి మెలోడీ ట్రాక్‌

September 22, 2023 / 06:52 PM IST

Narakasura | ‘పలాస 1978’ సినిమాతో హీరోగా సూపర్ పాపులారిటీ తెచ్చుకున్నాడు యువ నటుడు రక్షిత్‌ అట్లూరి (Rakshit Atluri). ఈ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి ‘నరకాసుర’ (Narakasura). సెబాస్టియన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఈ సినిమా టీజర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. కాగా ఇవాళ మేకర్స్‌ ఈ చిత్రం నుంచి నిన్ను వదలి సాంగ్‌ను లాంఛ్‌ చేశారు.

ఈ పాట అందమైన ప్రకృతి మధ్యలో మెలోడియస్‌గా సాగుతూ.. మ్యూజిక్ లవర్స్‌కు సరికొత్త అనుభూతి అందిస్తోంది. శ్రీరామ్ తపస్వి రాసిన ఈ పాటను విజయ్‌ ప్రకాశ్, చిన్మయి శ్రీపాద పాడారు.ఈ చిత్రానికి Nawfal Raja Ais సంగీతం అందిస్తున్నారు.ఇప్పటికే విడుదల చేసిన రక్షిత్‌ అట్లూరి లుక్ నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని సుముఖ క్రియేషన్స్‌, ఐడియల్‌ ఫిల్మ్‌ మేకర్‌ బ్యానర్లపై అజ్జా శ్రీనివాస్‌, కరుమూరు రఘు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

రక్షిత్‌ మరోవైపు ఆపరేషన్‌ రావణ్‌ (Operation RAAVAN) చిత్రంలో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ నుంచి లాంచ్ చేసిన లుక్‌, గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. ఇంటెన్సివ్‌గా, సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్‌తో సాగే స్టోరీతో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు గ్లింప్స్ తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. మీ ఆలోచనలే మీ శత్రువులు.. అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో హై ఆక్టేన్ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రంలో మలయాళ భామ సంగీర్తన విపిన్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

