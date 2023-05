SPY Teaser | నేతాజీ మిస్టరీ నేపథ్యంలో నిఖిల్ స్పై టీజర్‌

May 15, 2023 / 06:17 PM IST

SPY | టాలీవుడ్‌ యువ హీరో నిఖిల్ (Nikhil) నటిస్తోన్న పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ స్పై (SPY). పాపులర్ ఎడిటర్‌ గ్యారీ బీహెచ్‌ ఈ మూవీతో డైరెక్టర్‌గా డెబ్యూ ఇస్తున్నాడు. ముందుగా ఇచ్చిన అప్‌డేట్ ప్రకారం నిఖిల్, స్పై టీమ్‌తో కలిసి న్యూఢిల్లీలోని ఐకానిక్ ల్యాండ్‌మార్క్ కర్తవ్య పథ్ (రాజ్‌పాత్)లో నేతాజీ సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌ విగ్రహం వద్ద స్పై టీజర్‌ను ఆవిష్కరించారు. మకరంద్ దేశ్‌పాండే భగవాన్ జీ ఫైల్స్ గురించి తన టీం మెంబర్స్‌కు వివరించే సీన్లతో టీజర్ షురూ అవుతుంది.

ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సృష్టికర్త సుభాష్ చంద్రబోస్ విమాన ప్రమాదాన్ని కవర్-అప్ స్టోరీగా పేర్కొన్న అతడు.. భారత దేశ నిగూఢ రహస్యమైన నేతాజీ మరణం మిస్టరీని ఛేదించే బాధ్యతను స్పై (నిఖిల్) కు అప్పగిస్తాడు. ఈ క్రమంలో సాగే యాక్షన్‌ సన్నివేశాలతో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు టీజర్‌తో చెప్పేశాడు డైరెక్టర్ ఈ చిత్రాన్ని Ed Entertainments బ్యానర్‌పై కే రాజశేఖర్‌ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. స్పై మూవీ ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ దశలో ఉంది.

ఈ చిత్రంలో ఐశ్వర్యా మీనన్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఆర్యన్ రాజేశ్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కే రాజశేఖర్‌ రెడ్డి నిర్మాతగా వ్యవహరించడమే కాకుండా స్టోరీ కూడా అందిస్తున్నాడు. మిస్టరీని చేధించే క్రమంలో సాగే యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా సినిమా రాబోతుందని టీజర్ చెబుతోంది.

స్పై నాన్ థ్రియాట్రికల్‌ రైట్స్‌ భారీ మొత్తానికి అమ్ముడుపోయాయని, అమెజాన్ ప్రైమ్‌ వీడియో రూ.40 కోట్లతో ఈ మూవీ నాన్ థ్రియాట్రికల్‌ రైట్స్‌ సొంతం చేసుకుందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. సెట్స్‌పై ఉండగానే టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తున్న స్పై.. మరి విడుదలయ్యాక ఎలాంటి రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

నిఖిల్ స్పై టీజర్‌..

The #SPY is here to unfold the hidden truth about the INDIAN ICON!

Here’s the #SPYTeaser 🔥

– https://t.co/rEm4vrxqoQ#IndiasBestKeptSecret 🇮🇳

WW Grand Release on June 29th💥@actor_Nikhil @Ishmenon @Garrybh88 @tej_uppalapati @anerudhp #Edentertainments #KRajashekarreddy pic.twitter.com/jKl3PmhPUz

— ED Entertainments (@ED_ENT_) May 15, 2023