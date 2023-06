June 21, 2023 / 06:34 PM IST

SPY | టాలీవుడ్‌ యువ హీరో నిఖిల్ (Nikhil Siddhartha) నటిస్తున్న పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ స్పై (SPY). ప్రముఖ ఎడిటర్‌ గ్యారీ బీహెచ్‌ దర్శకత్వం (డెబ్యూ) వహిస్తున్నాడు. ఐశ్వర్యా మీనన్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన స్పై టీజర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతూ.. అంచనాలను అమాంతం పెంచేస్తుంది. స్పై జులై 29న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో నిఖిల్ టీం ప్రమోషన్స్ లో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌.

స్పై ట్రైలర్‌ను రేపు ఉదయం 11:34 గంటలకు లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్‌. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ విడుదల చేసిన కొత్త పోస్టర్ నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సృష్టికర్త సుభాష్ చంద్రబోస్ విమాన ప్రమాద మిస్టరీ నేపథ్యంలో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు టీజర్‌తో చెప్పేశాడు డైరెక్టర్‌. స్పై చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో అన్ని ప్రధాన భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేసేలా ప్లాన్ చేసినట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. స్పై చిత్రంలో ఆర్యన్ రాజేశ్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

ఈ చిత్రాన్ని కే రాజశేఖర్‌ రెడ్డి Ed Entertainments బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి కే రాజశేఖర్‌ రెడ్డి నిర్మాతగా వ్యవహరించడమే కాకుండా స్టోరీ కూడా అందిస్తున్నారు. స్పైలో దగ్గుబాటి రానా కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నట్టు ఓ అప్డేట్ తెరపైకి రాగా.. మేకర్స్ నుంచి స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సృష్టికర్త సుభాష్ చంద్రబోస్ విమాన ప్రమాదం, భారత దేశ నిగూఢ రహస్యమైన నేతాజీ మరణం మిస్టరీని ఛేదించే క్రమంలో సాగే యాక్షన్‌ సన్నివేశాలతో సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్‌తో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు టీజర్‌తో తెలిసిపోతుంది. నిఖిల్ మరోవైపు ది ఇండియా హౌజ్‌, స్వయంభు, కార్తికేయ 3 సినిమాలను కూడా లైన్‌లో పెట్టాడు.

The action-packed #SPYMovie trailer blazes tomorrow at 11:34 AM at AAA Cinemas💥 Get ready to be blown away!

It’s time to uncover ‘India’s Best Kept Secret.’ 🇮🇳

WW Grand Release on June 29th💥@actor_Nikhil @Ishmenon @Garrybh88 @tej_uppalapati @anerudhp #Edentertainments… pic.twitter.com/HfI0di306S

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) June 21, 2023