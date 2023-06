Spy Trailer | చరిత్ర మనకు ఎప్పుడూ నిజం చెప్పదు.. నిఖిల్ సిద్దార్థ స్పై ట్రైలర్

June 22, 2023 / 08:05 PM IST

SPY | టాలీవుడ్‌ యువ హీరో నిఖిల్ (Nikhil Siddhartha) నటిస్తున్న పాన్ ఇండియా సినిమా స్పై (SPY). ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సృష్టికర్త సుభాష్ చంద్రబోస్ విమాన ప్రమాద మిస్టరీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ ఎడిటర్‌ గ్యారీ బీహెచ్‌ దర్శకత్వం (డెబ్యూ) వహిస్తున్నాడు. ఐశ్వర్యా మీనన్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది.

స్పై జులై 29న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో నిఖిల్ టీం ప్రమోషన్స్ లో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ (SPY Trailer)ను లాంఛ్ చేశారు మేకర్స్‌. చరిత్ర మనకు ఎప్పుడూ నిజం చెప్పదు. దాస్తుంది..దానికి సమాధానం మనమే వెతకాలి.. అంటూ సాగే సంభాషణలతో షురూ అయింది ట్రైలర్‌. నేతాజీ ఫైల్స్‌, మరణం మిస్టరీని చేధించే క్రమంలో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయనేది సినిమాలో చూపించబోతున్నట్టు ట్రైలర్‌తో చెప్పాడు డైరెక్టర్‌.

స్వాతంత్య్రం అంటే ఒకడిచ్చేది కాదు.. లాక్కునేది..అని చివరలో వచ్చే డైలాగ్స్ ప్రేక్షకులను ఆలోచింపజేసేలా సాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన స్పై టీజర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతూ.. అంచనాలను అమాంతం పెంచేస్తుంది.

స్పైలో దగ్గుబాటి రానా కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని కే రాజశేఖర్‌ రెడ్డి Ed Entertainments బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు. నేతాజీ మరణం మిస్టరీని ఛేదించే క్రమంలో సాగే యాక్షన్‌ సన్నివేశాలతో సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్‌తో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు టీజర్‌, ట్రైలర్ తో తెలిసిపోతుంది. నిఖిల్ మరోవైపు ది ఇండియా హౌజ్‌, స్వయంభు, కార్తికేయ 3 సినిమాలను కూడా లైన్‌లో పెట్టాడు.

స్పై ట్రైలర్‌..

Here is the Theatrical Trailer of #SPY

A cinema that we have made with Most Respect and Care 🙏🏽 #IndiasBestKeptSecret is about to unfold! #Netaji #SubhasChandraBose

▶️https://t.co/sSpORJY6UL pic.twitter.com/G3vqIL0BDv

— Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) June 22, 2023