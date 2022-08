August 2, 2022 / 12:09 PM IST

Karthikeya-2 Trailer | ‘స్వామిరారా’ త‌ర్వాత నిఖిల్ కెరీర్ ఐద‌వ గేర్‌లో దూసుకుపోతుంది. ప్ర‌తి సినిమాకు క‌థ‌ల ఎంపిక‌లో వేరియేష‌న్ చూపిస్తూ టాలీవుడ్‌లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. కాగా గ‌త మూడేళ్ళుగా ఈయ‌న నుండి మ‌రో సినిమా రాలేదు. ఇక‌ ఈ మూడేళ్ళ గ్యాప్‌ను పూర్తి చేసేందుకు నిఖిల్ వ‌రుస‌గా సినిమాల‌ను ఒప్పుకుంటున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న చేతిలో నాలుగు సినిమాలున్నాయి. అందులో ‘కార్తికేయ-2’ ఒక‌టి. చందు ముండేటి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం ‘కార్తికేయ’ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా తెర‌కెక్కింది. సీక్వెల్ అనౌన్స్ చేసిన‌ప్ప‌టి నుండి ప్రేక్ష‌కుల‌లో భారీ అంచ‌నాలు నెల‌కొన్నాయి. మిస్ట‌రీ థ్రిల్ల‌ర్ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం ఆగ‌స్టు 12న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ వ‌రుస‌గా అప్‌డేట్‌ల‌ను ఇస్తున్నారు. తాజాగా మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించారు.

‘కార్తికేయ‌-2’ ట్రైల‌ర్‌ను ఆగ‌స్టు 6న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. ఇక ఇటీవ‌లే విడుద‌లైన టీజ‌ర్‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుండి విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. పాన్ ఇండియా లెవల్లో విడుద‌ల కానున్న ఈ సినిమాలో నిఖిల్‌కు జోడీగా అనుప‌మ ప‌ర‌మేశ్వ‌ర‌ణ్ హీరోయిన్‌గా న‌టించింది. పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్ట‌రి, అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యాన‌ర్‌ల‌పై టి.జి. విశ్వ‌ప్ర‌సాద్, అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. కాగా ఈ చిత్రం తెలుగుతో పాటు హిందీ, త‌మిళం, మ‌ల‌యాళ, క‌న్న‌డ‌ భాష‌ల్లో ఏక‌కాలంలో విడుద‌ల కానుంది.

Our #Karthikeya2 THEATRICAL TRAILER this 6th Aug… in Telugu, Hindi, Kannada, Malayalam and Tamil

🙏🏽

Adventurous Journey in Search of a Divine Mystical Truth. #KarthikeyaOnAug12 #KarthikeyaTrailer #KrishnaIsTruth pic.twitter.com/z5YG3hDMjE

— Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) August 2, 2022