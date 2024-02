Nikhil Siddartha | తండ్రి కాబోతున్న హీరో నిఖిల్.. మీ ఆశీస్సులు కావాలి అంటూ పోస్టు

February 1, 2024 / 03:39 PM IST

Nikhil Siddartha | టాలీవుడ్ హీరో నిఖిల్ సిద్దార్థ (Nikhil Siddartha) అభిమానుల‌కు గుడ్ న్యూస్. నిఖిల్ త్వర‌లో తండ్రి కాబోతున్నాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా త‌న భార్య సీమంతం వేడుక‌కు సంబంధించిన ఫొటోల‌ను సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా పంచుకున్నాడు. త్వరలోనే తాము తల్లిదండ్రులం కాబోతున్నామని, ఈ విషయం మీతో పంచుకుంటున్నందుకు ఆనందంగా ఉందని, మీ ఆశీస్సులు కావాలని నిఖిల్ సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చాడు. 2020లో డాక్టర్ పల్లవిని నిఖిల్ ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు. 2020 కోవిడ్ టైంలో వీరి పెళ్లి కాగా.. కరోనా నిబంధనలను పాటిస్తూ పెళ్లి చేసుకున్నారు.

ఇక సినిమాల విష‌యానికి వ‌స్తే.. నిఖిల్ ప్ర‌స్తుతం ‘కార్తికేయ 2’ సినిమా ఇచ్చిన జోష్‌తో మ‌రో పాన్ ఇండియా చిత్రం స్వయంభు (Swayambhu) చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాకు భరత్‌ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వం వహిస్తుండ‌గా.. మలయాళ భామ సంయుక్తామీనన్‌ (Samyuktha Menon) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇక హిస్టారికల్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రానున్న ఈ సినిమాలో నిఖిల్​ ఓ యోధుడి​ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ సినిమాపై ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.

Seemantham .. Traditional Indian form of BabyShower.. Pallavi & Me r happy to announce that Our first baby is expected very soon 👶🏼👼🏽 Please send in your blessings 🙏🏽😇 pic.twitter.com/3Nn4S3wFHv

— Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) January 31, 2024