Chiranjeevi | ఆరోజు.. ఆ ఊర్లో.. నాపై గుడ్లు విసిరారు : చిరంజీవి

February 8, 2023 / 02:15 PM IST

Nijam With Smitha | ఓటీటీలకు ఈ మధ్య ఆదరణ బాగా పెరిగిపోయింది. థియేటర్‌ రిలీజ్‌కు నోచుకోని ఎన్నో చిన్న సినిమాలకు ఓటీటీ పెద్ద దిక్కు అయింది. సినిమాలనే కాదు వెబ్‌ సిరీస్‌లు, టాక్‌ షోలు ఇలా ఎన్నో వినోద కార్యక్రమాలకు వేదికైంది. కాగా టాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న ‘అన్‌స్టాపబుల్‌’ టాక్‌ షో తరహాలోనే ప్రముఖ సింగర్‌ స్మిత హోస్ట్‌గా ‘నిజం విత్‌ స్మిత’ అనే టాక్‌షోను నిర్వహిస్తుంది. ఈ టాక్‌ షోకు సోనిలివ్‌ వేదికైంది. కాగా ఫిబ్రవరి 10న ఈ షో ప్రారంభం కానుంది. మొదటి ఎపిసోడ్‌లో చిరు గెస్ట్‌గా వచ్చారు.

తాజాగా చిరు ఎపిసోడ్‌కు సంబంధించిన ప్రోమో రిలీజైంది. ఈ ప్రోమోలో కాలేజ్‌ డేస్‌లో ఫస్ట్‌ క్రష్‌, స్టార్‌డమ్‌ వచ్చే క్రమంలో జరిగిన అవమానాల గురించి స్మిత అడగ్గా.. చిరు తనకు జగిత్యాలలో జరిగిన అవమానం గురించి చెప్పుకొచ్చాడు. ఓ సారి జగిత్యాలకు వెళ్లినప్పుడు పై నుండి పూల వర్షం కురిసింది. కొంచెం ముందుకు వెళ్లగానే కోడిగుడ్లు విసిరి కొట్టారంటూ చెప్పాడు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రోమో నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంది. దీనికి సంబంధించిన ఫుల్‌ ఎపిసోడ్‌ ఫిబ్రవరి 10న స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. ఈ షోలో నారాచంద్రబాబు, రాధికా శరత్‌కుమార్‌, నాని, రానా, సాయి పల్లవి, అడివిశేష్‌, దర్శకులు దేవకట్టా, సందీప్‌ రెడ్డి వంగా ఇలా పలువురు సెలబ్రెటీలు గెస్ట్‌లుగా వచ్చినట్లు గత ప్రోమోలో వెల్లడించారు.

Starting our first episode of #NijamWithSmita with our one and only Megastar Chiranjeevi garu. Topic: Upward Mobility, కష్టే ఫలే

@KChiruTweets Nijam from Feb 10th pic.twitter.com/JwKQMZEG34

— Smita (@smitapop) February 7, 2023