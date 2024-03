New Colours Will Be Added To Indian Cinema With C17

RC17 | భారతీయ సినిమాకు కొత్త రంగులు.. రాంచరణ్ ఆర్‌సీ 17 అదిరిపోయే అనౌన్స్‌మెంట్

March 25, 2024 / 04:16 PM IST

RC17 | టాలీవుడ్ సూపర్ హిట్ కాంబినేషన్‌ సుకుమార్ (Sukumar)‌-రాంచరణ్ (Ramcharan)‌. రంగస్థలం లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ తర్వాత ఈ ఇద్దరి కాంబోలో RC17 రాబోతుందని ఇప్పటికే అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌. ముందుగా అందించిన అప్‌డేట్ ప్రకారం హోలీ సందర్భంగా RC17కు సంబంధించి అధికారిక ప్రకటనను షేర్ చేశారు.

భారతీయ సినిమాకు కొత్త రంగులు అద్దడానికి ఆర్‌సీ 17 రెడీ అవుతోంది. భూమిని బద్దలు కొట్టే గొప్ప పని కోసం బలమైన శక్తులు (రాంచరణ్‌, సుకుమార్‌, డీఎస్పీ క్రేజీ కాంబో) తిరిగి కలుస్తాయి.. అంటూ రాంచరణ్‌, సుకుమార్‌ హోలీ సెలబ్రేషన్స్‌లో ఉన్న స్టిల్‌ను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ షేర్ చేశారు. రంగస్థలం చిత్రానికి అదిరిపోయే ఆల్బమ్‌ అందించిన రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ మరోసారి సంగీతం అందిస్తుండటం విశేషం. ఇప్పటికే ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌లో వన్ ఆఫ్ ది లీడ్ యాక్టర్‌గా గ్లోబల్ స్టార్ ఇమేజ్‌ను సంపాదించుకున్న రాంచరణ్‌.. ఈ సారి డైరెక్ట్‌గా వరల్డ్ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నట్టు చెప్పకనే చెబుతున్నారు మేకర్స్‌.

రాంచరణ్‌ ప్రస్తుతం ఆర్‌సీ 15గా తెరకెక్కుతున్న గేమ్‌ ఛేంజర్‌లో నటిస్తున్నాడు. శంకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ షూటింగ్ దశలో ఉంది. గేమ్‌ ఛేంజర్‌లో కియారా అద్వానీ ఫీ మేల్‌ రోల్‌ పోషిస్తుండగా.. అంజ‌లి , ఎస్‌జే సూర్య, శ్రీకాంత్‌, స‌ముద్రఖని, న‌వీన్ చంద్ర‌, జ‌య‌రాయ్‌, సునీల్ ఇత‌ర కీ రోల్స్‌ పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై దిల్‌ రాజు అత్యంత భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. థమన్ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి కార్తీక్ సుబ్బరాజు కథనందిస్తుండగా.. సాయిమాధ‌వ్ బుర్రా డైలాగ్స్ అందిస్తున్నారు.

మరోపైపు ఉప్పెన ఫేం బుచ్చి బాబు సాన (Buchi Babu Sana) డైరెక్షన్‌లో RC16 మూవీ చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి పాపులర్‌ కంపోజర్‌ ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్ డ్రామా నేపథ్యంలో రాబోతున్నఈ మూవీని సుకుమార్‌ రైటింగ్స్‌-మైత్రీ మూవీ మేకర్స్- వృద్ధి సినిమాస్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించనున్నాయి.

Mighty forces reunite for an earth-shattering magnum opus 🔥❤‍🔥 Global Star @AlwaysRamCharan X The Maverick Director @aryasukku X Rockstar @ThisisDSP X @MythriOfficial X @SukumarWritings = #Raring2Conquer 🐎#RC17 is all set to add new colours to the Indian Cinema ❤‍🔥 pic.twitter.com/ISRZaumDng — Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) March 25, 2024

ఆఫీస్‌ ప్రారంభోత్సవ ఫొటోలు..

