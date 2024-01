January 19, 2024 / 07:07 PM IST

Neru Movie | మ‌ల‌యాళం స్టార్ హీరో మోహన్‌లాల్ (Mohan Lal) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన తాజా చిత్రం ‘నేరు’ (Neru). దృశ్యం (Drushyam), దృశ్యం 2 వంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ సినిమాలు అందించిన జీతూ జోసెఫ్ (Jeethu Joseph) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ప్రియమణి (Priyamani) కీలక పాత్రలో న‌టించింది. డిసెంబ‌ర్ 21 ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా విడుద‌లైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి విజ‌యాన్ని అందుకోవ‌డ‌మే కాకుండా ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు రూ.80 కోట్లు వ‌సూళ్లు రాబ‌ట్టింది. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీ లాక్ చేసుకుంది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ దిగ్గ‌జం డిస్నీ+హాట్‌స్టార్‌ (Disney Plus Hotstar) వేదిక‌గా ఈ సినిమా జ‌న‌వ‌రి 23 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఇక దృశ్యం సిరీస్‌ల‌తో మోహన్‌లాల్‌కు రెండు బ్లాక్ బస్టర్స్ ఇచ్చిన జీతూ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా రావ‌డంతో ప్రేక్ష‌కుల ఎగ‌బ‌డి ఈ సినిమా చూశారు. ఈ చిత్రానికి శాంతి మాయా దేవి, జీతూ జోసెఫ్‌ కథనందించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఆశీర్వాద్‌ సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై శాంతి ఆంటోనీ, ఆంటోనీ పెరంబవూర్‌ నిర్మించారు.

Malayalam film #Neru will premiere on Disney+ Hotstar on January 23rd.#Mohanlal. #JeethuJoseph. pic.twitter.com/BUP3nEH85V

— Streaming Updates (@OTTSandeep) January 19, 2024