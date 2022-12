Neevuntey Chaalu lyrical | మైఖేల్ నుంచి నీవుంటే చాలు లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌

December 28, 2022 / 05:03 PM IST

టాలీవుడ్‌ యంగ్ హీరో సందీప్‌ కిషన్‌ (Sundeep Kishan)-స్టార్ హీరో విజయ్‌ సేతుపతి నటిస్తోన్న చిత్రం మైఖేల్‌. కోలీవుడ్ స్టార్‌ డైరెక్టర్ గౌతమ్‌ వాసుదేవ్‌ మీనన్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన మైఖేల్‌ టీజర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి నీవుంటే చాలు సాంగ్ లిరికల్ వీడియోను లాంఛ్ చేశారు మేకర్స్.

ఈ పాటను సింగింగ్ సెన్సేషన్‌ సిద్‌ శ్రీరామ్ పాడాడు. హీరో తన ప్రియురాలిపై ప్రేమతో పాడుకుంటున్న ఈ పాటను కల్యాణ చక్రవర్తి త్రిపురనేని రాశారు. శ్యామ్‌ సీఎస్‌ కంపోజ్‌ చేశాడు. ఈ చిత్రంలో దివ్యాంక కౌశిక్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. అనసూయ, వరుణ్‌ సందేశ్‌, వ‌ర‌ల‌క్ష్మీ శ‌ర‌త్‌కుమార్ కీ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు. గ్యాంగ్‌ స్టర్‌ డ్రామాగా వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని రంజిత్‌ జయకోడి డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు.

శ్రీ వెంక‌టేశ్వర సినిమాస్ ఎల్ఎల్‌పి, క‌ర‌ణ్ సి ప్రొడ‌క్షన్స్ బ్యాన‌ర్లపై పీ రామ్‌మోహ‌న్ రావు, భ‌ర‌త్ చౌద‌రీలు సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. మైఖేల్‌ తెలుగు,తమిళ, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.

నీవుంటే చాలు లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

మైఖేల్‌ టీజర్‌..

