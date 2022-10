October 19, 2022 / 02:56 PM IST

NBK107 Latest Update | ‘అఖండ’తో గ్రాండ్‌ కంబ్యాక్ ఇచ్చిన బాలకృష్ణ, ప్రస్తుతం అదే జోష్‌లో గోపిచంద్‌ మలినేని సినిమాను పూర్తి చేస్తున్నాడు. అవుట్‌ అండ్ అవుట్‌ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ షూటింగ్‌ ప్రస్తుతం చివరి దశలో ఉంది. ఇప్పటికే చిత్రబృందం విడుదల చేసిన పోస్టర్‌లు, గ్లింప్స్‌ సినిమాపై విపరీతమైన అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. పైగా ‘క్రాక్’ వంటి బ్లాక్ బ‌స్టర్ త‌ర్వాత గోపిచంద్ మ‌లినేని.. బాల‌కృష్ణతో సినిమా చేయ‌నుండటంతో ప్రేక్షకుల‌లో భారీ అంచ‌నాలు నెల‌కొన్నాయి. ఇదిలా ఉంటే చిత్రయూనిట్‌ తాజాగా మరో బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ ప్రకటించింది.

ఈ సినిమా టైటిల్‌ను అక్టోబర్‌ 21న రివీల్‌ చేయనున్న విషయం తెలిసిందే. కాగా ఈ సినిమా టైటిల్‌ లోగోను కర్నూల్‌లోని కొండా రెడ్డి బురుజు దగ్గర లాంచ్‌ చేయనున్నట్లు చిత్రబృందం తాజాగా వెల్లడించింది. అయితే టాలీవుడ్‌ చరిత్రలో టైటిల్‌ లోగో లాంచ్‌ కోసం ప్రోగ్రామ్ చేయడం అనేది ఇదే మొదటి సారి. ఈ చిత్రంలో బాలకృష్ణ ద్విపాత్రాభినయం చేయనున్నట్లు సమాచారం. శృతిహాసన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో కన్నడ యాక్టర్‌ దునియా విజయ్‌ ప్రతినాయకుడిగా నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు థియేట్రికల్‌, నాన్‌-థియేట్రికల్‌ బిజినెస్‌ భారీ స్థాయిలో జరిగిందని సమాచారం.

