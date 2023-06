June 5, 2023 / 08:17 PM IST

NBK 108 | టాలీవుడ్‌ హీరో నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ (Nandamuri Balakrishna), అనిల్ రావిపూడి (Anil Ravipudi) కాంబోలో వస్తున్న మోస్ట్ అవెయిటెడ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ఎన్‌బీకే 108 (NBK 108). మాస్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఎన్‌బీకే 108లో కాజల్ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal) ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఈ క్రేజీ మూవీ ఎలా ఉండనుందో ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు చెబుతున్నాయి. కెరీర్‌లో చాలా డ్యుయల్‌ రోల్స్‌ చేసిన బాలకృష్ణ.. ఈ సారి రెండు డిఫరెంట్‌ షేడ్స్‌ ఉన్న లుక్స్‌లో కనిపించబోతున్నట్టు పోస్టర్లతో హింట్ ఇచ్చాడు డైరెక్టర్‌. కాగా నందమూరి అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న అప్‌డేట్ రానే వచ్చింది.

ఎన్‌బీకే 108 పవర్‌ ఫుల్ టైటిల్‌ను జూన్‌ 8న లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది అనిల్ రావిపూడి టీం. ఇదివరకెన్నడూ చూడని ఎన్‌బీకే అంటూ రిలీజ్ చేసిన తాజా అప్‌డేట్‌ లుక్‌ ఆడియెన్స్ లో క్యూరియాసిటీని పెంచేస్తుంది. ఈ మూవీలో పెళ్లి సందD ఫేం శ్రీలీల (Sreeleela) కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. శ్రీలీల ఈ క్రేజీ సినిమాలో బాలయ్య స్నేహితుడి కూతురిగా కనిపించబోతున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. ఇప్పటివరకు రాయలసీయ యాసలో అభిమానులకు కావాల్సిన ఫుల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అందించిన బాలకృష్ణ.. ఈ సారి మాత్రం పక్కా తెలంగాణ యాసలో వినోదాన్ని అందించబోతున్నాడని ఇప్పటికే ప్రకటించేశాడు అనిల్ రావిపూడి.

ఈ చిత్రాన్ని షైన్‌ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి, హ‌రీష్ పెద్ది నిర్మిస్తున్నారు.అఖండ, వీరసింహారెడ్డి చిత్రాలకు గూస్‌ బంప్స్‌ తెప్పించే బీజీఎం, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందించిన ఎస్‌ థమన్‌ మరోసారి సంగీతం అందించేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు.

Let the celebrations begin in advance with a POWERFUL TITLE LAUNCH🔥#NBK108 Title blast on JUNE 8th💥

Natasimham #NandamuriBalakrishna @AnilRavipudi @MsKajalAggarwal @sreeleela14 @rampalarjun @MusicThaman @sahugarapati7 @harish_peddi @YoursSKrishna pic.twitter.com/LjssQZmZ3m

— Shine Screens (@Shine_Screens) June 5, 2023