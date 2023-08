Onam Celebrations | ఫ్యామిలీతో కలిసి నయనతార ఓనమ్ సెలబ్రేషన్స్.. ఫొటోలు వైరల్

August 27, 2023 / 01:28 PM IST

Nayan- Vignesh Onam Celebrations | చిత్ర పరిశ్రమలో ఉన్న‌ రొమాంటిక్‌ కపుల్స్‌లో లేడీ సూపర్‌ స్టార్‌ నయనతార (Nayanthara), దర్శకుడు విఘ్నేశ్‌ శివన్‌ (Vignesh Shivan) జంట ఒకటి. సుమారు ఏడేండ్లపాటు ప్రేమించుకున్న వీరు పెద్దల అంగీకారంతో గతేడాది జూన్‌లో వివాహబంధంతో ఒక్కటయ్యారు. పెళ్లయిన నాలుగు నెలలకే సరోగసి ద్వారా కవల పిల్లలకు తల్లిదండ్రులుగా మారిన‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు.

ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ జంట ఓనమ్ పండుగ సంబరాల్లో తేలిపోతోంది. మలయాళం వాళ్లకి అతిపెద్ద పండుగ ఓనమ్. ఈ సంద‌ర్భంగా.. విఘ్నేశ్‌, నయన్ త‌మ ఇద్ద‌రూ కవల పిల్లలతో ఓనమ్ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. అరటి ఆకుల్లో భోజనం చేస్తున్న ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఈ ఫొటోలు వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

#Nayanthara & @VigneshShivN ‘s First Onam With #Uyir & #Ulagam 🤩

As Festival starts early here , wishing everyone a happy Onam 💓💫@NayantharaU #NayanWikki pic.twitter.com/N9d3PvClVh

