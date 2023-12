December 4, 2023 / 01:24 PM IST

Nayanthara | కోలీవుడ్ హీరోయిన్ నయనతార తాజాగా న‌టించిన చిత్రం ‘అన్నపూరణి’ (Annapoorani). న‌య‌న్ కెరీర్‌లో 75వ సినిమాగా వ‌చ్చిన‌ ఈ చిత్రాన్ని నీలేష్ కృష్ణ (Nilesh Krishna) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ఎస్. ఆర్.రవీంద్రన్ సమర్పణలో, నాస్ స్టూడియోస్ -ట్రైడెంట్ ఆర్ట్స్, జీ స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. ఇక ఈ సినిమా డిసెంబ‌ర్ 01న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. పాజిటివ్ టాక్‌తో ఈ మూవీ ప్ర‌స్తుతం థియేట‌ర్‌ల‌లో స్క్రీనింగ్ అవుతుంది. అయితే ఈ సినిమా సాధించిన విజ‌యం ప‌ట్ల చిత్ర‌బృందం చెన్నైలోని ఓ మహిళా కళాశాలను సందర్శించింది. ఇందులో న‌య‌న‌తారతో పాటు త‌మిళ‌ న‌టుడు జై (Jai) కూడా వచ్చి సంద‌డి చేశాడు.

న‌య‌న‌తార, జై (Jai) లు లంచ్‌ టైమ్‌లో స్టూడెంట్స్‌తో ముచ్చ‌టించి.. వారికి బిర్యానీ వడ్డించారు. ఇక న‌య‌న‌తార, జై ల‌ను చూడగానే ఆ స్టూడెంట్స్‌ ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయింది. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

Briyani is even more special when Poorni serves it 🙂 #Annapoorani serving now in cinemas near you.

Enjoy the feast ❤️ pic.twitter.com/pf66rJCymI

— Zee Studios South (@zeestudiossouth) December 3, 2023