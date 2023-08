August 27, 2023 / 08:43 PM IST

Kriti Sanon | ఇటీవలే కేంద్రప్రభుత్వం ప్రకటించిన (69th National Film Awards 2023) నేషనల్ అవార్డ్స్‌లో పుష్ప చిత్రానికి ఉత్తమ నటుడిగా ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఎంపికైన విషయం తెలిసిందే. కాగా ఇటీవలే ప్రభాస్‌తో కలిసి పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ ఆదిపురుష్‌లో మెరిసిన కృతిసనన్‌ మిమి (హిందీ) చిత్రానికిగాను ఉత్తమ నటిగా అవార్డు గెలుచుకుంది. ఈ సందర్భంగా అల్లు అర్జున్‌, కృతిసనన్‌ (Kriti Sanon)ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకున్నారు.

కృతిసనన్‌కు బన్నీ (Allu arjun) విషెస్‌ చెప్తూ ట్వీట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత కృతిసనన్‌ స్పందిస్తూ.. మీ యాక్టింగ్‌కు అభిమానిని. పుష్పలో మీ యాక్టింగ్‌ మైండ్‌ బ్లోయింగ్. సుకుమార్‌ సార్‌ డైరెక్షన్‌లో వస్తున్న పుష్ప.. ది రూల్‌ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నానంది. ఈ ట్వీట్‌తో కృతిసనన్‌ తనకు అల్లు అర్జున్‌తో ఓ సినిమా చేయాలనుందని చెప్పకనే చెప్పిందని తెగ చర్చించుకుంటున్నారు సినీ జనాలు.

బన్నీ, కృతిసనన్‌ కాంబోలో త్వరలోనే సినిమా వస్తుందని మూవీ లవర్స్‌, ఫ్యాన్స్‌ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అల్లు అర్జున్ సుకుమార్‌తో చేస్తున్న పుష్ప 2 ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉంది. కాగా కృతిసనన్‌ గణపథ్‌ పార్ట్‌-1తోపాటు మరో మూడు హిందీ చిత్రాల్లో నటిస్తోంది. ఈ సినిమాలన్నీ పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉన్నాయి.

Thankss Allu! Hugeee congratulations to you too!! 💖 I’ve been a fan of your work and you were mind-blowingly amazing in and as Pushpa!! So so well deserved!! https://t.co/chKeshzLZs

— Kriti Sanon (@kritisanon) August 25, 2023