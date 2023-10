October 2, 2023 / 08:47 PM IST

Tiger Nageshwara Rao Movie | మరో మూడు వారాల్లో రిలీజ్‌ కాబోతున్న టైగర్‌ నాగేశ్వరరావు సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో మాములు అంచనాలు లేవు. ఇప్పటికే రిలీజైన గ్లింప్స్ వీర లెవల్లో అంచనాలు క్రియేట్‌ చేసింది. ఎప్పుడెప్పుడు సినిమా రిలీవుతుందా అని రవన్న ఫ్యాన్స్‌ ఈగర్‌గా వేయిట్‌ చేస్తున్నారు. ఇండియ‌న్ రాబిడ్ హుడ్‌గా పిలవ‌బ‌డే గ‌జ‌దొంగ టైగ‌ర్ నాగేశ్వరరావు జీవిత క‌థ అధారంగా ఈ సినిమా తెర‌కెక్కుతుంది. 70,80 ద‌శ‌కాల్లో నాగేశ్వర‌రావు ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో భారీ ఎత్తున దొంగ‌త‌నాలు, దోపిడీలు చేస్తూ పోలీసుల‌కు చిక్కకుండా త‌ప్పించుకునే వాడు. ఇలాంటి గ‌జ‌దొంగ క‌థ బ‌యోపిక్‌గా తెర‌కెక్కుతుండటంతో ప్రేక్షకుల‌లో తీవ్ర ఆసక్తి నెల‌కొంది.

రిలీజ్‌ డేట్‌ దగ్గర పడుతుండటంతో మేకర్స్‌ బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ అప్‌డేట్‌లు ప్రకటిస్తూ సినిమాపై అంతకంతకూ అంచనాలు పెంచుకుంటూ పోతున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా ఈ మధ్య కాలంలో ఈ సినిమా నుంచి రిలీజైన పోస్టర్‌లన్నీ వేరే లెవల్లో ఉన్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమాలో స్టూవర్ట్‌ పురానికి వెన్నెముకగా ఉండే నాజర్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. చెవుల వరకు వీరబోసుకున్న జుట్టు, కోరమీసాలతో నాజర్‌ పోస్టర్‌ ఆసక్తి రేకెత్తిస్తుంది. ఈ సినిమాలో నాజర్‌ గజ్జల ప్రసాద్‌గా కనిపించనున్నాడు.

యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. జీవి ప్రకాష్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. రేణుదేశాయ్‌ కీలకపాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో నుపూర్ సనన్, గాయత్రి భరద్వాజ్‌లు హీరోయిన్‌లుగా నటిస్తున్నారు.

Introducing #Nassar as #GajjalaPrasad from #TigerNageswaraRao – 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗔𝗖𝗞𝗕𝗢𝗡𝗘 𝗢𝗙 𝗦𝗧𝗨𝗔𝗥𝗧𝗣𝗨𝗥𝗔𝗠 🔥

GET READY FOR THE ROARING TRAILER, OUT TOMORROW ❤‍🔥

Grand Trailer Launch Event in Mumbai 🤩@RaviTeja_offl @DirVamsee @AnupamPKher @AbhishekOfficl… pic.twitter.com/kQbDjdZxhm

