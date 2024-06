June 12, 2024 / 01:33 PM IST

Chiranjeevi | ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రిగా టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రులుగా జనసేన చీఫ్‌ పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan kalyan) తోపాటు ఇతర నేతల ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో అరుదైన దృశ్యం చోటుచేసుకుంది. ప్రధాని నరేంద్రమోదీ మెగాబ్రదర్స్‌ చిరంజీవి (Chiranjeevi), పవన్‌ కల్యాణ్‌ చేతులు పట్టుకుని స్టేజీ ముందుకు తీసుకొచ్చారు.

ఓ వైపు చిరంజీవి..మరోవైపు పవన్‌ కల్యాణ్‌ చేతుల్లో చేతులు వేసిన ప్రధాని మోదీ స్టేజీపై నుంచి అందరికీ అభివాదం చేశారు. ఈ సందర్భంగా అన్నదమ్ములందరికీ అభినందనలు తెలియజేశారు. ప్రధానితో చిరంజీవి, పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఒకే ఫ్రేమ్‌లో కనిపించడంతో అభిమానులు ఆనందంలో ఎగిరిగంతేస్తున్నారు. మరోవైపు స్టేజీపై ఉన్న సూపర్ స్టార్‌ రజినీకాంత్‌తో చిట్ చాట్ చేశారు మోదీ. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

మెగాబ్రదర్స్‌తో ప్రధాని మోదీ..

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi meets Jana Sena chief Pawan Kalyan, actor and Padma Vibhushan awardee Konidela Chiranjeevi, Actor Rajinikanth, Actor-politician Nandamuri Balakrishna and other Union Ministers and TDP leaders at the swearing-in ceremony of Andhra Pradesh CM N… pic.twitter.com/sM5CtDvZTp

— ANI (@ANI) June 12, 2024