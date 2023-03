Dasara Movie | ఈ రోజు ట్రైలర్‌ బ్లాస్ట్‌ అవుద్ది.. నాని ట్వీట్‌ వైరల్‌

March 14, 2023 / 12:50 PM IST

Nani Tweet Viral | సహజత్వానికి దగ్గరగా ఉండే పాత్రలను ఎంచుకుంటూ ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన క్రేజ్‌ తెచ్చుకున్నాడు నేచురల్‌ స్టార్‌నాని. ఫలితం ఎలా ఉన్నా ఆయన మాత్రం వరుసగా సినిమాలు చేస్తూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంటాడు. అయితే గతకొంత కాలంగా నాని సినిమాలు కమర్షియల్‌గా సేఫ్‌ కాలేకపోతున్నాయి. ‘ఎమ్‌సీఏ’ తర్వాత నాని నటించిన ఒక్క సినిమా కూడా కమర్షియల్‌ హిట్ సాధించలేకపోయాయి. ప్రస్తుతం నాని ఆశలన్నీ ‘దసరా’ సినిమాపైనే ఉన్నాయి. శ్రీకాంత్‌ ఓదెలా దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ మార్చి 30న పాన్‌ ఇండియా లెవల్లో రిలీజ్‌ కాబోతుంది. ఈ క్రమంలో చిత్రబృందం వరుస ప్రమోషన్‌లతో బిజీ బిజీగా గడుపుతున్నారు.

మంగళవారం సాయంత్రం ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ కాబోతుంది. లక్నోలో భారీ ఈవెంట్‌ను ఏర్పాటు చేసి ట్రైలర్‌ను విడుదల చేయబోతున్నారు. కాగా తాజాగా నాని ట్రైలర్‌పై చేసిన ట్వీట్‌ నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంది. శ్రీకాంత్‌ను ట్రైలర్‌ ఎలా మిక్స్‌ చేశారని అడిగా.. దానికి శ్రీకాంత్‌ బ్లాస్‌ అవుద్దన్నా ఈ రోజు అని చెప్పినట్లు నాని పోస్ట్‌ చేశాడు. దాంతో ట్రైలర్‌పై ప్రేక్షకుల్లో ఎక్కడలేని అంచనాలు నమోదయ్యాయి. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, టీజర్‌ సినిమాపై విపరీతమైన అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. పాటలు కూడా ఇన్‌స్టాంట్‌గా ఎక్కేశాయి. మొదటి సారి నాని ఫుల్‌ లెంగ్త్‌ ఊరమాస్‌ క్యారెక్టర్‌ చేస్తుండటంతో నాని అభిమానుల్లోనే కాదు ప్రేక్షకుల్లో కూడా విపరీతమైన ఆసక్తి నెలకొంది.

Asked @odela_srikanth how is the mix of the trailer…

Srikanth: Blast avvudhi anna ee roju #DasaraTrailer 🔥😊

— Nani (@NameisNani) March 14, 2023