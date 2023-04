April 15, 2023 / 05:47 PM IST

Nani30 Movie | ఎప్పుడెప్పుడా అని పద్దెమిదేళ్లుగా నాని ఎదురు చూస్తున్న కమర్షియల్‌ సక్సెస్‌ దసరాతో దొరికేసింది. ఎన్నో భారీ అంచనాలతో రిలీజైన దసరా తొలిరోజు నుంచి బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర కోట్ల కొల్లగొడుతుంది. సినిమా విడుదలై రెండు వారాలు దాటుతున్న ఇంకా బీసీ సెంటర్‌లలో దసరా జోరు తగ్గడం లేదు. ఈ సినిమాతో నాని వంద కోట్ల హీరో అయ్యాడు. దర్శఖుడిగా శ్రీకాంత్‌ వంద మార్కులు కొట్టేశాడు. ఇక ఇదిలా ఉంటే నాని ప్రస్తుతం శౌర్యువ్‌ అనే మరో కొత్త దర్శకుడితో ఫాదర్‌-డాటర్‌ సెంటిమెంట్ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే షూటింగ్‌ కూడా మొదలైంది.

కాగా తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేకర్స్ బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ సినిమాను క్రిస్టమస్‌ వారం సందర్భంగా డిసెంబర్‌ 21న ప్రేక్షకులు ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఓ స్పెషల్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది. నాని.. ఒక పాపను హత్తుకున్నట్లు పోస్టర్‌లో చూపించారు. ఆ పాపే ఈ సినిమాలో నానికి కూతురుగా నటిస్తుంది. ఇక జెర్సీ తర్వాత నాని మళ్లీ అలాంటి ఎమోషనల్‌ రైడ్‌ కాన్సెప్ట్‌తో రానున్నట్లు రానున్నాడు. ఈ సినిమాలో నానికి జోడీగా మృణాళ్‌ థాకూర్‌ నటిస్తుంది.

2023 had to end with a celebration 💙

DECEMBER 21st 🙂#Nani30 pic.twitter.com/pFQTbAXF6e

— Nani (@NameisNani) April 15, 2023