September 13, 2023 / 05:57 PM IST

Hi Nanna | టాలీవుడ్ న్యాచురల్‌ స్టార్ నాని (Nani) నుంచి వస్తున్న కొత్త చిత్రం హాయ్‌ నాన్న (Hi Nanna). డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ శౌర్యువ్‌ (Shouryuv) దర్శకత్వంలో నాని 30 (Nani 30)గా తెరకెక్కుతోంది. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ భామ, సీతారామం ఫేం మృణాళ్‌ ఠాకూర్ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. కాగా మేకర్స్‌ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన హాయ్‌ నాన్న టైటిల్ గ్లింప్స్, గ్లింప్స్ వీడియోలు మూవీ లవర్స్ ను ఇంప్రెస్ చేస్తూ..అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కొత్త అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌.

హాయ్‌ నాన్న మ్యూజికల్ ట్రీట్‌ షురూ అంటూ నాని, మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ వీడియో ఒకటి షేర్ చేశారు. సముద్ర అలల చప్పులు, పక్షుల శబ్దాలతో ఎలాంటి మాటలు లేకుండా అందించిన ఈ అప్‌డేట్‌.. మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్‌ చేయబోయే తాజా ఆల్బమ్ రాబోతుందని చెప్పకనే చెబుతోంది. రీసెంట్‌గా ఖుషీతో అదిరిపోయే బ్లాక్ బస్టర్‌ ఆల్బమ్‌ అందించిన మలయాళం కంపోజర్‌, హృదయం ఫేం హేశమ్‌ అబ్దుల్‌ వహబ్‌ మరోసారి సూపర్ హిట్‌ పాటలను అందించబోతున్నట్టు హింట్ ఇచ్చేశాడు.

ఇటీవలే నాని టీం తమిళనాడులోని కూనూర్ ప్రాంతంలో కొత్త షెడ్యూల్‌ పూర్తి చేసింది. ఊటీలో నయా షెడ్యూల్ షురూ అయినట్టు తెలియజేస్తూ.. విడుదల చేసిన స్టిల్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. హాయ్ నాన్న చిత్రంలో మృణాళ్‌ ఠాకూర్ యశ్న పాత్రలో నటిస్తోండగా.. నాని కూతురు పాత్రలో బేబి కైరా ఖన్నా నటిస్తోంది. ఈ మూవీ తండ్రీ కూతుళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో ఉండబోతున్నట్టు.. మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ను తన స్నేహితురాలికి పరిచయం చేస్తూ బేబి కైరా చెప్తున్న డైలాగ్స్‌తో షురూ అయిన టైటిల్‌ గ్లింప్స్ చెబుతోంది. హర్ట్‌ టచింగ్ ట్యూన్‌తో సాగే టైటిల్‌ గ్లింప్స్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

హాయ్‌ నాన్న చిత్రాన్ని వైరా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై మోహన్‌ చెరుకూరి (CVM), డాక్టర్ విజేందర్‌ రెడ్డి తీగల, మూర్తి కేఎస్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి ప్రవీణ్‌ ఆంటోనీ ఎడిటర్‌ కాగా.. జోతిష్‌ శంకర్‌ ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌గా వర్క్‌ చేస్తున్నాడు. హాయ్‌ నాన్న సినిమాకు సను జాన్‌ వర్గీస్‌ ఐఎస్‌సీ కెమెరామెన్‌. జెర్సీ, శ్యామ్‌ సింగరాయ్‌ సినిమాల తర్వాత కెమెరామెన్‌ సను జాన్‌ వర్గీస్‌ ఐఎస్‌సీ మరోసారి నానితో చేస్తున్న మూడో సినిమా ఇది.

