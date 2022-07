July 4, 2022 / 09:55 AM IST

Ante Sundaraniki on OTT | ఫ‌లితంతో సంబంధంలేకుండా కొత్త క‌థ‌ల‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఎంట‌ర్టైన్ చేస్తుంటాడు నాని. ప్ర‌తి సినిమాకు వేరియేష‌న్‌ను చూపిస్తూ టాలీవుడ్‌లో దూసుకుపోతున్నాడు. ఈయ‌న న‌టించిన లేటెస్ట్ చిత్రం అంటేసుంద‌రానికీ బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర‌ యావ‌రేజ్‌గా నిలిచింది. వివేక్ ఆత్రేయ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం జూన్ 12న విడుద‌లై పాజిటీవ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. కానీ క‌లెక్ష‌న్ల‌లో మాత్రం జోరు చూపించ‌లేక‌పోయింది. నాని గ‌త సినిమాల‌ను పోల్చితే ఈ చిత్రం లోయెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ తీసుకువ‌చ్చింది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీ విడుద‌ల‌కు సిద్ధ‌మైంది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్‌ఫ్లిక్స్ ‘అంటే సుంద‌రానికీ’ డిజిట‌ల్ హ‌క్కుల‌ను కొనుగోలు చేసిన‌ విష‌యం తెలిసిందే. కాగా తాజాగా ఈ సంస్థ ఓటీటీ విడుద‌ల తేదీని అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించింది. జూలై 10 నుండి ఈ చిత్రం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో తెలుగుతో పాటు త‌మిళ‌, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. న‌జ్రియా హీరోయిన్‌గా న‌టించిన ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ సంస్థ నిర్మించింది. వివేక్ సాగ‌ర్ సంగీతం అందించాడు. ప్ర‌స్తుతం నాని ‘ద‌స‌రా’ సినిమాను చేస్తున్నాడు. శ్రీకాంత్ ఓడెలా ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కుతున్న‌ ఈ చిత్రాన్ని శ్రీవెంక‌టేశ్వరా సినిమాస్ బ్యాన‌ర్‌పై సుధాక‌ర్ చెరుకూరి పాన్ ఇండియా లెవల్లో అత్యంత భారీ బ‌డ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నాడు

కాగా నాని సినిమాలను ప్రేక్ష‌కులు ఆద‌రిస్తున్న బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర మాత్రం భారీ క‌లెక్ష‌న్ల‌ను రాబ‌ట్ట‌లేక‌పోతున్నాయి. నాని గ‌త నాలుగైదు చిత్రాలు కూడా బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర అంతగా రాణించ‌లేక‌పోయాయి. ఈ విష‌యంలో నాని కాస్త ఆలోచించాలని నెటీజ‌న్లు అభిప్రాయ‌ప‌డుతున్నారు. నాని క‌థ‌ల ఎంపిక, డైరెక్ట‌ర్‌ల విష‌యంలో మ‌రింత జాగ్ర‌త్త‌గా వ్య‌వ‌హరించాల‌ని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

You are cordially invited to witness the wedding story of Sundar and Leela 🥰❤️

Save the date! Ante Sundaraniki is coming to Netflix on the 10th of July in Telugu, Malayalam and Tamil.@NameisNani #NazriyaFahadh #VivekAthreya pic.twitter.com/yRw3XIewK5

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) July 3, 2022