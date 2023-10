October 12, 2023 / 09:04 PM IST

Hi Nanna | టాలీవుడ్ న్యాచురల్‌ స్టార్ నాని (Nani) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న చిత్రం హాయ్‌ నాన్న (Hi Nanna). శౌర్యువ్‌ (Shouryuv) (డెబ్యూ డైరెక్టర్‌) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీలో మృణాళ్‌ ఠాకూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. నాని 30 (Nani 30)గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం తండ్రీ కూతుళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోంది. తాజాగా హాయ్‌ నాన్న టీజర్‌ అప్‌డేట్ అందించారు. ఈ మూవీ టీజర్‌ను అక్టోబర్‌ 15న ఉదయం 11 గంటలకు లాంఛ్ చేయనున్నట్టు తెలియజేశారు. నాని, మృణాళ్‌ఠాకూర్‌ రొమాంటిక్‌ మూడ్‌లో ఉన్న లుక్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఈ చిత్రంలో నాని కూతురు పాత్రలో బేబి కైరా ఖన్నా నటిస్తోంది. తాజా టాక్ ప్రకారం ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 7న విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. హాయ్‌ నాన్నలో మృణాళ్‌ ఠాకూర్ యశ్న పాత్రలో నటిస్తోంది. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే హాయ్‌ నాన్న నుంచి లాంఛ్‌ చేసిన టైటిల్ గ్లింప్స్, గ్లింప్స్ వీడియో, సాంగ్స్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతూ.. సూపర్ బజ్‌ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ మూవీ నుంచి లాంఛ్ చేసిన సమయమా సాంగ్ మ్యూజిక్ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది.

హాయ్‌ నాన్న మ్యూజికల్ ట్రీట్‌ అద్భుతంగా ఉండబోతుందని సమయమా, గాజుబొమ్మ పాటలతో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు మలయాళం కంపోజర్‌, హృదయం ఫేం హేశమ్‌ అబ్దుల్‌ వహబ్‌. హర్ట్‌ టచింగ్ ట్యూన్స్‌తో మూవీ అండ్ మ్యూజిక్ లవర్స్‌ను కొత్త లోకంలోకి తీసుకెళ్లడం ఖాయమని తెలిసిపోతుంది. ఈ చిత్రాన్ని వైరా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై మోహన్‌ చెరుకూరి (CVM), డాక్టర్ విజేందర్‌ రెడ్డి తీగల, మూర్తి కేఎస్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సను జాన్‌ వర్గీస్‌ ఐఎస్‌సీ కెమెరామెన్‌. జెర్సీ, శ్యామ్‌ సింగరాయ్‌ సినిమాల తర్వాత కెమెరామెన్‌ సను జాన్‌ వర్గీస్‌ ఐఎస్‌సీ మరోసారి నానితో చేస్తున్న మూడో సినిమా ఇది.

హాయ్‌ నాన్న టీజర్‌ అప్‌డేట్..

గాజు బొమ్మ ఫుల్‌ లిరికల్‌ సాంగ్‌..

From a father to his daughter, a song that will resonate with every dad, just like it did with me ♥️ #GaajuBomma!

Best wishes to the team!! #HiNanna

https://t.co/urBOIxWbip@NameisNani @mrunal0801 @shouryuv #BabyKiara @HeshamAWMusic @IananthaSriram @VyraEnts

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) October 6, 2023