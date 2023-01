January 5, 2023 / 12:44 PM IST

నందమూరి కల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri KalyanRam) బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ అప్‌డేట్స్ తో అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా కొత్త చిత్రం అమిగోస్ (Amigos) టైటిల్‌ పోస్టర్‌ లాంఛ్ చేసి అందరికీ సర్‌ ప్రైజ్‌ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత మళ్లీ రెండు షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలతో కూడిన మరో లుక్‌ కూడా అందరితో పంచుకున్నాడు.

అయితే ఈ సారి కూడా సర్‌ప్రైజ్‌ ఇస్తూ మరో స్టన్నింగ్‌ లుక్‌ షేర్ చేసుకున్నాడు. ఈ సారి చేతిలో గన్‌ పట్టుకుని స్టైలిష్‌ లుక్‌లో అదరగొట్టేస్తున్నాడు. అంతేకాదు అమిగోస్‌ టీజర్‌ జనవరి 8న ఉదయం 11:07 గంటలకు లాంఛ్ చేయనున్నట్టు తెలిపారు. ఇప్పటివరకు వచ్చిన అప్‌డేట్స్ చూస్తుంటే ఇందులో కల్యాణ్ రామ్‌ మూడు షేడ్స్ ఉన్న పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నట్టు అర్థమవుతుంది.

మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ 2023 ఫిబ్రవరి 10న అమిగోస్‌ థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ చిత్రంలో ఆషికా రంగనాథ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. గిబ్రాన్‌ మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు. కల్యాణ్‌ రామ్‌ ఇప్పటికే నవీన్‌ మేడారం దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న డెవిల్‌ : ది బ్రిటీష్‌ సీక్రెట్‌ ఏజెంట్‌ సినిమా సెట్స్‌ పై ఉంది.

అమిగోస్‌ టీజర్‌ అప్‌డేట్‌..

Introducing @NANDAMURIKALYAN as ?????

An anonymous Doppelganger 3 to make the world of #Amigos interesting 💥#AmigosTeaser on Jan 8th at 11:07 AM 🔥

In cinemas on Feb 10, 2023 🔥@AshikaRanganath #RajendraReddy @GhibranOfficial @MythriOfficial @saregamasouth pic.twitter.com/MppbC7VrsX

