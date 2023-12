December 24, 2023 / 05:06 PM IST

Devil Movie | ప్ర‌ముఖ టాలీవుడ్ న‌టుడు నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri Kalyan Ram) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం డెవిల్ (Devil). ది బ్రిటిష్ సీక్రెట్ ఏజెంట్ అనేది ఉప‌శీర్షిక‌. ఈ చిత్రానికి అభిషేక్ నామా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహిస్తుండ‌గా.. స్పై థ్రిల్లర్‌గా ఈ సినిమా తెర‌కెక్కుతుంది. ఇక ఈ సినిమాను డిసెంబ‌ర్ 29న పాన్ ఇండియా లెవ‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది. ఇక విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌ర ప‌డుతుండటంతో మేక‌ర్స్ ప్ర‌మోష‌న్స్ వేగం పెంచారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌ల చేసిన టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్‌ల‌తో పాటు పాట‌ల‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది.

అయితే సినిమా విడుద‌ల‌కు ఇంకా అయిదు రోజులు ఉండ‌గా.. ఇప్ప‌టినుంచే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ మొద‌లుపెట్టింది. డెవిల్ (Devil)కు సంబంధించి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ స్టార్ట్ అయిన‌ట్లు చిత్ర‌బృందం సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించింది. అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రూపంలోనే పెద్ద మొత్తంలో కలెక్షన్లు వస్తాయని చిత్రబృందం ధీమాగా ఉంది. మ‌రోవైపు ఈ చిత్రం సెన్సార్ కంప్లీట్ చేసుకుంది. సెన్సార్ బోర్డు డెవిల్ (Devil)కు యూ/ఏ (U/A) స‌ర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది. డెవిల్ నిడివి 2 గంట‌ల 40 నిమిషాలు ఉన్న‌ట్లు స‌మాచారం.

