Devil | బింబిసార లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌ తర్వాత నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri Kalyan Ram) నుంచి వస్తున్న చిత్రం డెవిల్ (Devil – The British Secret Agent). నవీన్ మేడారం దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్.. నెట్టింట వైరల్ హల్ చల్ చేస్తోంది. కొన్నాళ్లుగా ఎలాంటి అప్‌డేట్స్ రాలేదు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన కొత్త న్యూస్ ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురుచూస్తున్న మూవీ లవర్స్‌ కోసం నయా అప్‌డేట్‌ బయటకు వచ్చింది.

పీరియాడిక్ స్పై థ్రిల్లర్‌ కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న డెవిల్‌ గ్లింప్స్ వీడియోను రేపు విడుదల చేస్తున్నట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు. అయితే రేపు గ్లింప్స్ వీడియో ఏ టైంలో వస్తుందనే దానిపై కల్యాణ్‌ రామ్‌ టీం నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. టైప్ రైటర్‌తో ఇచ్చిన డెవిల్ అప్‌డేట్‌ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్ల ట్రెండింగ్ అవుతోంది. డెవిల్ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ చిత్రాన్ని దేవాన్ష్‌ నామా సమర్పణలో అభిషేక్ పిక్చర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై అభిషేక్‌ నామా నిర్మిస్తున్నారు. డెవిల్‌కు శ్రీకాంత్ విస్సా (Srikanth Vissa)కథ, స్క్రీన్‌ ప్లే, డైలాగ్స్ సమకూరుస్తున్నారు.

ఈ చిత్రానికి హర్షవర్దన్ రామేశ్వర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. డెవిల్‌ను తమిళనాడులోని వివిధ లొకేషన్లతోపాటు పలు ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరించారు. మేకర్స్ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టైటిల్ అనౌన్స్ మెంట్ టీజర్‌ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కల్యాణ్‌ రామ్‌ ఇదివరకెన్నడూ కనిపించని సరికొత్త అవతార్‌లో బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేయడం గ్యారంటీ అని ఇప్పటివరకు వచ్చిన రషెస్‌ చెబుతున్నాయి.

డెవిల్ గ్లింప్స్‌ అప్‌డేట్‌..

