October 22, 2022 / 09:38 AM IST

NBK107 | ‘అఖండ’ వంటి భారీ విజయం తర్వాత బాలకృష్ణ ‘NBK107’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమయ్యాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, గ్లింప్స్ సినిమాపై విపరీతమైన అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. అవుట్‌ అండ్ అవుట్ మాస్‌ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి క్రాక్‌ ఫేం గోపిచంద్‌ మలినేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్‌ చివరిదశలో ఉంది. కాగా చిత్రబృందం తాజాగా ఈ మూవీ టైటిల్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది.

‘NBK107’ టైటిల్ లోగోను కర్నూల్‌లోని కొండారెడ్డి బురుజు దగ్గర లాంచ్‌ చేశారు. ఈ చిత్రానికి ‘వీర సింహా రెడ్డి’ అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. టైటిల్‌కు తగ్గట్టే ఈ చిత్రంలో బాలయ్య పాత్ర మాస్‌ యాంగిల్‌లో ఉంటుందని చిత్రబృందం వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా ఈ చిత్రాన్ని సంక్రాంతికి రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు తెలిపారు. మైత్రీ మూవీ సంస్థ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలకృష్ణకు జోడీగా శృతిహాసన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. కన్నడ యాక్టర్‌ దునియా విజయ్‌ ప్రతినాయకుడి పాత్రను పోషిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు భారీ స్థాయిలో బిజినెస్‌ జరిగిందని సమాచారం. ప్రీ రిలీజ్‌ బిజినెస్‌ ద్వారానే నిర్మాతలకు రూ.140 కోట్ల వరకు వచ్చాయని టాక్‌.

NATASIMHAM #NandamuriBalakrishna in and as 'VEERA SIMHA REDDY' ❤️‍🔥

Meet the GOD OF MASSES in theatres this Sankranthi 🔥🤙#VeeraSimhaReddy@megopichand @shrutihaasan @OfficialViji @varusarath5 @RishiPunjabi5 @MusicThaman @SonyMusicSouth pic.twitter.com/ndAC0dvkhd

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) October 21, 2022