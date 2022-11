NS24 | ఘనంగా నాగశౌర్య కొత్త చిత్రం ప్రారంభం..!

November 6, 2022 / 02:50 PM IST

NS24 Movie | టాలీవుడ్ యంగ్‌ హీరో నాగశౌర్య ఇటీవలే ‘కృష్ణ వ్రింద విహారి’ చిత్రంతో ప్రేక్షకులను పలకరించాడు. అనీష్‌ కృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్‌ 23న రిలీజై పాజిటీవ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. కానీ బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించలేకపోయింది. ప్రస్తుతం నాగశౌర్య కమర్షియల్‌ హిట్టు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. ‘ఛలో’ తర్వాత ఇప్పటివరకు ఈయనకు హిట్టు లేదు. ప్రస్తుతం ఈయన అరుణాచలం దర్శకత్వంలో ‘NS24’ చేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం త్వరలో షూటింగ్‌ మొదలు పెట్టనుంది. కాగా తాజాగా చిత్రబృందం హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా పూజా కార్యక్రమాలు జరుపుకుంది.

ఈ కార్యక్రమానికి దర్శకులు వి.వి వినాయక్‌, కిషోర్‌ తిరుమల గెస్ట్‌లుగా వచ్చారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన లాంచింగ్‌ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఫ్యామిలీ, యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కనున్న ఈ చిత్రాన్ని వైష్ణవి ఫిలింస్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాస్‌ రావు, విజయ్‌ కుమార్, అరుణ్‌కుమార్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. హరీస్‌ జయరాజ్‌ సంగీతం అందించనున్నాడు. వెట్రీ పలనస్వామి సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా పనిచేస్తున్న ఈ సినిమాలో నాగశౌర్య గత చిత్రాలకంటే భిన్నంగా కనిపిస్తాడని చిత్రబృందం వెల్లడించింది.

#NS24 has been officially launched Today with a formal Pooja Ceremony🪔

🎬 #VVVinayak

1st shot #KishoreTirumala

📽️ @AbhishekOfficl

📃#Samba #SantoshKumar

🌟ing @IamNagashaurya@Arunachalam_SS @Jharrisjayaraj @vetrivisuals @vaishnavi_films #SrinivasaRao #VijayKumar #AshokKumar pic.twitter.com/eoFffO70jz

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 6, 2022