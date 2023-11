November 5, 2023 / 02:53 PM IST

Naga Chaitanya | అక్కినేని నాగ చైతన్య ప్రస్తుతం ఒక సాలిడ్ హిట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. ఈ ఏడాది కస్టడీ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చినా అది ఆశించిన ఫలితాన్ని మాత్రం అందుకోలేకపోయింది. ఇక ప్రస్తుతం నాగ చైతన్య చందు మొండేటి దర్శకత్వంలో ఒక సినిమా చేస్తున్నాడు. గీతా ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్‌పై దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు. బతుకుతెరువు కోసం గుజరాత్‌లోని వీరవల్‌కు వెళ్లి సముద్రవేట చేస్తూ పాకిస్థాన్‌ కోస్టుగార్డులకు చిక్కిన మత్స్యకారుల ఇతివృత్తం ఆధారంగా NC23 సినిమా రానుంది. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ సినిమా కోసం నాగ చైతన్య బాడీ ఫిట్​నెస్​ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాడు. మూవీ కోసం చైతూ లుక్ మార్చి.. గడ్డం, జుట్టు పెంచి అల్ట్రా స్టైలిష్ లుక్‌లో కనిపిస్తున్నాడు.

ఇదిలా ఉంటే.. రీసెంట్‌గా తన బాడీ ఫిట్​నెస్​కు సంబంధించి జిమ్​లో వర్కవుట్స్​ చేస్తున్న ఓ వీడియోను చైతు తన ఇన్​స్టా హ్యాండిల్​లో పోస్ట్​ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్​ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఇక NC23 మూవీ కోసమే ​చైతు బాడీ ఫిట్​నెస్​ విషయంలో ఇంతలా కష్టపడుతున్నాడని ఫ్యాన్స్​ అంటున్నారు. ఇక ఈ చిత్రంలో సాయి పల్లవి కథానాయికగా నటిస్తుంది.

Yuvasamrat @chay_akkineni on Beast Mode for his next #NC23 🔥#NagaChaitanya is dropping fitness goals with massive workout sessions at the gym🥊 pic.twitter.com/uX4rL0xyHH

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) November 5, 2023