Naga Chaitanya | ఇళయరాజాతో నాగచైతన్య టీం.. స్పెషల్ ఏంటంటే..?

February 27, 2023 / 09:08 PM IST

మ్యూజిక్ మ్యాస్ట్రో ఇళయ రాజా Raaja Live in Concert కోసం హైదరాబాద్‌లో ల్యాండ్ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అక్కినేని నాగచైతన్య (Naga Chaitanya) అండ్ కస్టడీ టీం ఇళయరాజాను కలిసింది. ఫ్యాన్‌ బాయ్ మూమెంట్‌ను ఎంజాయ్ చేసిన చైతూ.. తన ఎక్జయిట్‌మెంట్‌ను సోషల్‌ మీడియా ద్వారా తెలియజేశాడు. మాస్ట్రో ఇళయరాజా సర్‌ని కలిసిన సమయంలో నా ముఖంలో పెద్ద చిరునవ్వు. ఆయన కంపోజ్‌ చేసిన పాటలు నా జీవితంలో ఎన్నో ప్రయాణాల్లోకి తీసుకెళ్లాయి.. చాలా సార్లు నా మైండ్‌లో ఓ సీన్‌ను ప్లే చేశా. రాజా సర్‌ కస్టడీ కోసం పనిచేస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు.. అంటూ ట్వీట్ చేశాడు.

తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో వెంకట్ ప్రభు (Venkat Prabhu) దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రం కస్టడీ (Custody). NC 22గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా గ్లింప్స్ వీడియో ఇప్పటికే నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఇటీవలే కస్టడీ షూటింగ్ పూర్తయింది. NC 22గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా గ్లింప్స్ వీడియో ఇప్పటికే నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఇటీవలే కస్టడీ షూటింగ్ పూర్తయింది. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో నాగచైత‌న్య పోలీసాఫీసర్‌ శివగా కనిపించనున్నాడు.

ఈ చిత్రంలో టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ అరవింద్‌ స్వామి విలన్‌గా నటిస్తుండగా.. వెన్నెల కిశోర్‌, శరత్‌కుమార్‌, ప్రేమ్‌గీ అమ‌రేన్‌, సంప‌త్ రాజ్, ప్రియమణి కీల‌క పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యాన‌ర్‌పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి. మ్యూజిక్‌ మ్యాస్ట్రో ఇళ‌య‌రాజా, యువ‌న్ శంక‌ర్ రాజా సంగీతం అందిస్తున్నారు.

Team #Custody stellar meet with the Isaignani and Legendary Maestro @Ilaiyaraaja, who is collaborating with his son @thisisysr for the film 📸🎶#CustodyOnMay12 ❤️‍🔥@chay_akkineni @vp_offl @IamKrithiShetty @thearvindswami @srinivasaaoffl @realsarathkumar @SS_Screens pic.twitter.com/AuyRvzpxUi

