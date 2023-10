October 27, 2023 / 08:31 PM IST

Naga Chaitanya | హీరో నాగచైతన్య (Naga Chaitanya) తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్‌ పనుల్లో బిజీ అయ్యారు. పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో రూపుదిద్దుకోనున్న ఈ చిత్రానికి చందూ మొండేటి (Chandoo Mondeti) దర్శకత్వం వహించనున్నారు. గీతా ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్‌పై దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు. బతుకుతెరువు కోసం గుజరాత్‌లోని వీరవల్‌కు వెళ్లి సముద్రవేట చేస్తూ పాకిస్థాన్‌ కోస్టుగార్డులకు చిక్కిన మత్స్యకారుల ఇతివృత్తం ఆధారంగా NC23 సినిమా తెరకెక్కించనున్నారు.

ఈ చిత్రంలో పాత్ర కోసం పూర్తిగా మేకోవర్ అవుతున్నారు నాగచైతన్య. పాత్ర కోసం బరువు కూడా తగ్గుతున్నారట చైతు. ఇందులో చైతు మేకోవర్ ప్రేక్షకులకు సర్ ప్రైజ్ చేస్తుందని సమాచారం. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో నాగ చైతన్య కూడా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా ఎచ్చెర్ల మండలం డీమత్స్యలేశం పంచాయతీ కొత్త మత్స్యలేశం గ్రామాన్ని ఆయన గతంలో సందర్శించిన సంగతి తెలిసిందే.

మత్స్యకారుల జీవన స్థితిగతులు, వారి ఆచార వ్యవహారాలు, జీవన విధానం, ఇబ్బందులు, వ్యవహార శైలి, యాస, భాష స్వయంగా తెలుసుకొనేందుకు ఆ గ్రామానికి వెళ్ళారు చైతు. ఈ చిత్రంలో సాయి పల్లవి కథానాయికగా నటిస్తోంది.

The widely adored and loved lady joins the voyage of #NC23

Yuvasamrat @chay_akkineni @chandoomondeti #BunnyVas @GeethaArts #KarthikTheda

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) September 19, 2023