May 19, 2022 / 09:36 PM IST

ఎవ‌డే సుబ్ర‌హ్మ‌ణ్యం సినిమాతో డైరెక్ట‌ర్‌గా సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై త‌న టాలెంట్‌ను అంద‌రికీ ప‌రిచ‌యం చేశాడు నాగ్అశ్విన్ (Nag Ashwin). 2018లో వ‌చ్చిన మ‌హాన‌టి సినిమాతో జాతీయ స్థాయిలో పాపులారిటీ సంపాదించాడు. ప్ర‌స్తుతం పాన్ ఇండియా సినిమా ప్రాజెక్టు కే (Project K)తో బిజీగా ఉన్నాడు. ప్ర‌భాస్‌, దీపికా ప‌దుకొనే, అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్ కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. ఈ క్రేజీ డైరెక్ట‌ర్ ఓ ఉద్యోగాన్ని ఆఫ‌ర్ చేశాడు. ఇంత‌కీ ఆ ఉద్యోగం ఏంటి..? వెంట‌నే జాయిన్ అవుతామ‌నుకుంటున్నారా..? ఆగండి ఆగండి..ఎడిటింగ్ స్కిల్స్ (aspiring editors) ఉంటేనే మీరు ఈ ఉద్యోగానికి అర్హ‌త క‌లిగిఉన్న‌ట్టు.

గ‌తేడాది ‘X-life’ నెటిఫ్లిక్స్ అంథాల‌జీ పిట్ట‌క‌థ‌లు (X-life Pitta Kathalu)సినిమాను డైరెక్ట్ చేసిన విష‌య తెలిసిందే. ఈ సినిమాకు ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోమోను క‌ట్ చేసే ఔత్సాహిక ఎడిట‌ర్ల‌కు ఆహ్వానం అందిస్తున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించాడు నాగ్ అశ్విన్‌. ‘X-life’ ఎడిట్‌/ప్రోమో క‌ట్ అద్బుతంగా చేస్తారో..? వారికి ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క వైజ‌యంతీ మూవీస్ బ్యాన‌ర్ ఎడిట్‌/ప్రోమో డిపార్టుమెంట్‌లో ఉద్యోగం ఇవ్వ‌నున్నట్టు ట్వీట్ చేశాడు.

గుర్తుంచుకోండి..X-life? నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో నా పిట్ట‌క‌థ కొంచెం ప్రతిష్టాత్మకంగా, రైటింగ్ లో ఉన్న‌ది..ఏ ఎడిటర్ అయినా..2 నిమిషాల ప్రోమో లేదా పూర్తి సినిమాను రీక‌ట్ చేసి..ఇంప్రెస్ చేస్తే..వైజ‌యంతీ మూవీస్‌లో ఉద్యోగానికి ఎంపికైన‌ట్టేన‌ని ట్వీట్ చేశాడు. మ‌రి ఎవ‌రు ఈ ఉద్యోగానికి సెలెక్ట్ అవుతారో చూడాలి.

Remember #xlife? My pittakatha on netflix…koncham overambitious and underwritten…any editors out there who can recut it, a 2min thing or even full thing…make it feel more exciting, pacy..impact..best cut will be selected for a job in the edit/promo department at Vyjayanthi.

— Nag Ashwin (@nagashwin7) May 19, 2022