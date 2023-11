My Name Is Sruthi Official Trailer

My Name is Shruthi | ఆర్గాన్‌ మాఫియా కాన్సెప్ట్‌తో హన్సిక కొత్త మూవీ.. ఉత్కంఠగా ‘మై నేమ్ ఈజ్ శృతి’ ట్రైల‌ర్

My Name is Shruthi | టాలీవుడ్, బాలీవుడ్, కోలీవుడ్ అని తేడా లేకుండా వచ్చిన ఛాన్స్‌ల‌ను వాడుకుంటుంది హన్సిక మోత్వానీ (Hansika Motwani ). చైల్డ్‌ ఆర్టిస్టుగా కెరీర్‌ ప్రారంభించిన ఈ భామ‌, పదహారేళ్ళకే హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చి.. దక్షిణాదిన అగ్ర కథానాయికగా వెలుగొందింది.

November 4, 2023 / 02:39 PM IST

My Name is Shruthi | టాలీవుడ్, బాలీవుడ్, కోలీవుడ్ అని తేడా లేకుండా వచ్చిన ఛాన్స్‌ల‌ను వాడుకుంటుంది హన్సిక మోత్వానీ (Hansika Motwani ). చైల్డ్‌ ఆర్టిస్టుగా కెరీర్‌ ప్రారంభించిన ఈ భామ‌, పదహారేళ్ళకే హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చి.. దక్షిణాదిన అగ్ర కథానాయికగా వెలుగొందింది. ఇదిలా ఉంటే హన్సిక తాజాగా చేస్తున్న లేడీ ఓరియెంటెడ్ చిత్రం ‘మై నేమ్ ఈజ్ శృతి'(My Name is Shruthi). ‘ది హిడెన్‌ ట్రూత్‌’ అనేది ఉపశీర్షిక. శ్రీ‌నివాస్ ఓంకార్ ఈ చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహిస్తున్నాడు. 2022లో షూటింగ్ మొద‌లుపెట్టిన ఈ మూవీ అనుకోని కార‌ణాల వ‌ల్ల‌ వాయిదా ప‌డుతూ వ‌స్తుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి. న‌వంబ‌ర్ 17న‌ సినిమాను విడుదల చేయనున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలో మేక‌ర్స్ ఈ మూవీ నుంచి ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

ఈ ట్రైల‌ర్ గ‌మ‌నిస్తే.. ఆర్గాన్‌ మాఫియా కాన్సెప్ట్‌తో తెర‌కెక్కుతున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఇక ట్రైల‌ర్ చూస్తున్నంత సేపు ప్ర‌తి సన్నివేశం ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. క్రైమ్ థ్రిల‌ర్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వ‌స్తున్న ఈ మూవీలో మురళీశర్మ, జయప్రకాష్‌, సాయితేజ, పూజారామచంద్రన్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వైష్ణ‌వి ఆర్ట్స్ ప‌తాకంపై బురుగు రమ్య ప్రభాకర్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తుంది. సంగీతం: మార్క్‌ కె రాబిన్‌, సినిమాటోగ్రఫీ: కిశోర్ బోయిడపు.