October 1, 2023 / 04:45 PM IST

Shyam Benegal | ఇండియన్ లెజెండరీ దర్శకుడు, నిర్మాత శ్యామ్‌ బెనగళ్(Shyam Benegal) గురించి పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేదు. త‌న కెరీర్‌లో ‘జుబేదా’, ‘మమ్మో’, ‘వెల్‌కమ్‌ టూ సజ్జన్‌పూర్‌, బోస్ లాంటి ఎన్నో విజయవంతమై చిత్రాలను నిర్మించి, దర్శకత్వం వహించారు. ఆయన ఇప్పటివరకు 18 జాతీయ ఉత్తమ చలనచిత్ర అవార్డులతో పాటు, ఫిల్మ్‌ఫేర్‌ అవార్డుల‌ను అందుకున్నాడు. భారతీయ సినీరంగానికి చేసిన సేవకు గాను భారతదేశ అత్యున్నత పురస్కారమైన దాదాసాహేబ్‌ ఫాల్కే అవార్డును 2005లో అందుకున్నారు. అంతకు ముందు ఆయనను భారత ప్రభుత్వం నుంచి పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్‌తో సత్కరించింది.

ఇదిలా ఉంటే.. ప్రస్తుతం శ్యామ్‌ బెనగళ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం ‘ముజీబ్‌: ది మేకింగ్ ఆఫ్ ఎ నేషన్’ (Mujib-The Making of a Nation). ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేసిన మేక‌ర్స్ తాజాగా ట్రైల‌ర్ వ‌దిలారు. ఇక ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను నేషనల్ ఫిల్మ్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ (NFDC) సోష‌ల్ మీడియాలో విడుద‌ల చేసింది.

ట్రైల‌ర్ గ‌మ‌నిస్తే.. బంగ్లాదేశ్ తొలి అధ్యక్షుడు షేక్ ముజిబుర్ రెహమాన్ (బంగబంధు) జీవిత చ‌రిత్ర ఆధారంగా ఈ సినిమా రానుంది. షేక్ ముజిబుర్ రెహమాన్ బంగ్లాదేశ్‌కి స్వాతంత్ర్యం రావడంలో కీలక పాత్ర వహించాడు. అందుకే ఆయనను బంగ్లాదేశ్ ‘జాతిపిత’ అని పిలుస్తారు. ముజీబ్ 1975 ఆగస్టు 15న హత్యకు గురయ్యారు. బంగ్లాదేశ్ అభివృద్ధికి, వికాసానికి ఆయన ఎంతగానో సేవ చేశారు. ఇదిలా ఉంటే.. అక్టోబర్ 27న హిందీ, బెంగాలీ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేసేందుకు మేక‌ర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. పనోరమా స్టూడియోస్ ఇంటర్నేషనల్ ఈ చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా పంపిణీ చేస్తుంది.

Discover the extraordinary life and nation-building journey of Bangabandhu in ‘Mujib: The Making of a Nation,’ a Shyam Benegal biopic.

