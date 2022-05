May 10, 2022 / 06:06 PM IST

టాలీవుడ్‌ సీనియ‌ర్ నిర్మాత, ద‌ర్శ‌కుడు ఎంఎస్ రాజు (MS Raju) ఇటీవ‌లే ‘స‌తి’ (Sathi) అనే ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రాబోతున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. సస్పెన్స్ తో కూడిన

ప్రీ లుక్ పోస్ట‌ర్ (Sathi Pre look)ను విడుద‌ల చేసి క్యూరియాసిటీ పెంచారు. ప్రీ లుక్ ఇప్ప‌టికే సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. తాజాగా సినిమా ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను విడుద‌ల చేసి స‌స్పెన్స్ కు తెర దించారు ఎంఎస్ రాజు.

ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో హీరోహీరోయిన్లు సుమంత్ అశ్విన్ (Sumanth Ashwin), మెహ‌ర్ చాహ‌ల్ (Meher Chahal) ప‌రిచ‌యం చేశారు. థ్రిల్లింగ్ క‌థాంశంతో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని సుమంత్ ఆర్ట్స్ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో వైల్డ్ హ‌నీ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్, రామంత్ర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్ల‌పై సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. కాళిమాత‌, దుర్గామాత గెట‌ప్స్ పోస్ట‌ర్‌ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో క‌నిపిస్తుండ‌గా..మ‌రోవైపు సుమంత్, మెహ‌ర్ సీరియ‌స్‌గా వారి మ‌ధ్య నుంచి న‌డుచుకుంటూ వ‌స్తున్నారు.

ఇంత‌కీ ఇది ల‌వ్ స్టోరీయేనా..? ఇంకేదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీనా అనే దానిపై ఎంఎస్ రాజు టీం నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. మొత్తానికి ప్రీ లుక్, ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్ల‌తో సినిమాపై ప్రేక్ష‌కుల్లో అంచ‌నాలు అమాంతం పెంచేస్తున్నారు ఎంఎస్ రాజు. మ‌రి ఈ సారి సుమంత్ అశ్విన్‌లోని మ‌రో యాంగిల్‌ చూపించ‌బోతున్నాడా..? అన్న‌ది తెలియాలంటే మ‌రికొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే.

