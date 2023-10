October 31, 2023 / 06:58 PM IST

Mrunal Thakur | ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీతోపాటు నెటిజన్లు, మూవీ లవర్స్‌ అంతా జపం చేస్తున్న పేరేదైనా ఉందా..? అంటే ఠక్కున చెప్పే పేరు మృణాళ్‌ఠాకూర్‌ (Mrunal Thakur‌). లవ్‌ సోనియా సినిమాతో సూపర్ పాపులారిటీ తెచ్చుకున్న ఈ మరాఠీ భామ సీతారామం చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైంది. ఈ చిత్రంలో మృణాళ్ ఠాకూర్‌ పోషించిన సీతామహాలక్ష్మి (ప్రిన్సెస్‌ నూర్ జహాన్) పాత్ర ప్రేక్షకులకు చిరస్థాయిగా గుర్తుండిపోతుంది.

సోషల్ మీడియాలో వన్‌ ఆఫ్ ది లీడింగ్ క్వీన్‌గా మారిన ఈ బ్యూటీకి సంబంధించి ఏదైనా పోస్ట్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా వైరల్ అవ్వాల్సిందే. తాజాగా మృణాళ్‌ఠాకూర్‌ పలు ఈవెంట్స్‌కు సంబంధించిన బీటీఎస్‌ వీడియో ఒకటి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. క్యూట్ క్యూట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌, మెస్మరైజింగ్ డ్యాన్స్‌తో సాగుతున్న ఈ వీడియో నెటిజన్లను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. ఇటీవలే Aankh Micholi ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా క్యారవాన్‌ నుంచి బ్లాక్ కాస్ట్యూమ్స్‌లో నడుచుకుంటూ వస్తున్న విజువల్స్‌ నెట్టింటిని షేక్ చేస్తున్నాయి. .

మృణాళ్‌ ఠాకూర్ ప్రస్తుతం కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న హిందీ మూవీ Aankh Micholiలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. పరేశ్‌ రావల్‌, అభిమన్యు దస్సానీ ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ మూవీ నవంబర్‌ 3న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. హిందీలో మరో రెండు సినిమాలు చేస్తోంది మృణాళ్‌ ఠాకూర్ . తెలుగులో నానితో కలిసి హాయ్‌ నాన్న, విజయ్‌ దేవరకొండ నటిస్తోన్న ఫ్యామిలీ స్టార్‌లో ఫీమేల్ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తోంది.

బీటీఎస్‌ వీడియోపై ఓ లుక్కేయండి మరి..

హాయ్ నాన్న ప్రమోషన్స్‌లో ఇలా..

