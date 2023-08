August 22, 2023 / 05:42 PM IST

Chandramukhi 2 | కొరియోగ్రాఫర్‌ కమ్‌ హీరో రాఘ‌వా లారెన్స్ (Raghava Lawrence) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తోన్న సినిమా చంద్రముఖి 2 (Chandramukhi 2). పీ వాసు డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌లో బాలీవుడ్ క్వీన్‌ కంగనా రనౌత్ (Kangana Ranaut) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ స్వాగతాంజలి సాంగ్ కు మంచి స్పందన వస్తోంది. తాజాగా చంద్రముఖి 2 నుండి సెకండ్‌ సింగిల్‌ Moruniyeను లాంఛ్ చేశారు మేకర్స్‌. లారెన్స్‌ డ్యాన్సింగ్ స్టైల్‌తో సాగుతున్న ఈ పాట మూవీ, మ్యూజిక్ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. వివేక్‌ రాసిన ఈ పాటను ఎంఎం కీరవాణి కంపోజిషన్‌లో ఎస్పీ చరణ్‌, హారికా నారాయణ్‌ పాడారు.

చంద్రముఖి 2 ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌లో రాఘవాలారెన్స్‌ రాజసం ఉట్టిపడేలా చేతిలో ఖడ్గం పట్టుకొని కనిపిస్తున్నాడు. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన మరో లుక్‌లో రాఘవా లారెన్స్ చంద్రముఖి భవంతి ద్వారంలోకి వెళ్లి.. తలుపులో నుంచి లోపలికి చూస్తూ క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తున్నాడు. చంద్రముఖి 2 తమిళంతోపాటు తెలుగు, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డు విన్నర్‌, లెజెండరీ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నారు.

లైకా ప్రొడ‌క్షన్స్ భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన పోస్టర్లు, టైటిల్ లుక్ పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. సుబాస్కరన్ సమర్పణలో లైకా ప్రొడక్షన్స్‌ నిర్మిస్తున్న చంద్రముఖి 2లో లెజెండ‌రీ కమెడియ‌న్ వడివేలు కీ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. చంద్రముఖి 2 సెప్టెంబర్ 15న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కానుంది.

