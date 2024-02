February 4, 2024 / 04:58 PM IST

MLA Malla Reddy | టాలీవుడ్ యువ హీరో గీతానంద్‌, నేహా సోలంకి ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టించిన తాజా చిత్రం ‘గేమ్‌ ఆన్‌'(Game On). ఈ సినిమాకు దయానంద్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించ‌గా కస్తూరి క్రియేషన్స్‌ అండ్‌ గోల్డెన్‌ వింగ్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్స్‌పై రవి కస్తూరి ఈ సినిమాను నిర్మించారు. ఈ సినిమా నుంచి టీజ‌ర్‌తో పాటు ట్రైల‌ర్‌లు విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ చిత్రం ఫిబ్ర‌వ‌రి 02న విడుద‌లై పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతుంది. ఇక ఈ సినిమా చూసిన ప్రేక్ష‌కులతో పాటు విమర్శకులు కూడా మూవీ బాగుంద‌ని మంచి సైకలాజికల్‌ థ్రిల్లర్ అని ప్ర‌శంస‌లు కురిపిస్తున్నారు.

ఇదిలావుంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా యూనిట్ భారాస ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి చామకూర మల్లారెడ్డిని మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకుంది. అయితే ఈ సినిమా విజ‌యం సాధించ‌డం ప‌ట్ల చిత్రబృందాన్ని మల్లారెడ్డి అభినందించ‌డంతో పాటు సినిమాపై ప్ర‌శంస‌లు కురిపించాడు. ”ఈ సినిమా చాలా బాగుంది. ఇందులో హీరోగా న‌టించిన గీతానంద్ చాలా బాగా న‌టించాడు. ద‌ర్శ‌కుడు దయానంద్, నిర్మాత రవి కస్తూరి క‌లిసి మంచి సోషల్ మెసేజ్ ఇచ్చే సినిమా తీశారు. నేను కూడా సినిమా చూశాను చాలా బాగుంది. ఇలాంటి యువ న‌టుల‌తో పాటు, యువ ద‌ర్శ‌కుల‌ను మ‌నం ఎంకరేజ్ చేస్తే ముందు ముందు మ‌రిన్ని మంచి సినిమాలు తీస్తారు. అంద‌రూ ఈ సినిమా త‌ప్పక చూడాలి” అంటూ మ‌ల్లారెడ్డి తెలిపాడు.

