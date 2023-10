Mission Raniganj | ‘మిషన్ రాణిగంజ్’ నుంచి రొమాంటిక్ మెలోడీ సాంగ్ ‘కీమ్తి’ రిలీజ్

October 4, 2023 / 12:08 PM IST

Mission Raniganj | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ (Akshya Kumar) ప్ర‌ధాన పాత్రలో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం మిషన్ రాణిగంజ్(Mission Raniganj). ది గ్రేట్ భారత్ రెస్క్యూ అనేది ఉప శీర్షిక (The Great Bharat Rescue). బాలీవుడ్ హీరోయిన్ పరిణీతి చోప్రా (parinithi chopra) కథానాయికగా నటిస్తుంది. ఈ చిత్రానికి టిను సురేష్ దేశాయ్ (Tinu Suresh Deshayi) దర్శకత్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. పూజా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై వ‌శ్ భ‌గ్నానీ నిర్మిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి వ‌చ్చిన ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్, టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్, ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌లు ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ సెకండ్ సింగిల్‌ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ నుంచి ‘కీమ్తి’ అనే రొమాంటిక్ ట్రాక్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ పాట పంజాబీ వైబ్ ఇస్తుంది. రొమాంటిక్ మెలోడీగా ఉన్న ఈ పాటకు కౌశల్ కిషోర్ లిరిక్స్ అందించగా.. విశాల్ మిశ్రా సంగీతం అందించాడు. ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ సినిమా టైటిల్‌ను మారుస్తున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. మొద‌ట ది గ్రేట్ ఇండియన్ రెస్క్యూ అని ఉన్న ఈ మూవీ టైటిల్‌ను “మిషన్ రాణిగంజ్‌” (Mission Raniganj) ది గ్రేట్ భారత్ రెస్క్యూ గా పేరు మార్చిన‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

AKSHAY KUMAR – PARINEETI CHOPRA: ‘MISSION RANIGANJ’ NEW SONG IS HERE… 6 OCT RELEASE… Team #MissionRaniganj – starring #AkshayKumar and #ParineetiChopra – unveils new song: #Keemti.

Directed by #TinuSureshDesai… Produced by #VashuBhagnani, #DeepshikhaDeshmukh, #JackkyBhagnani… pic.twitter.com/gVvYfTlwyP

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 3, 2023