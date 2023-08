Miss Shetty Mr Polishetty | Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty ఫన్‌ రైడ్‌ ఎలా ఉండబోతుందంటే.. ట్రైలర్‌ టైం ఫిక్స్‌

August 20, 2023 / 03:49 PM IST

Miss Shetty Mr Polishetty| టాలీవుడ్‌ స్వీటీ అనుష్కా శెట్టి (Anushka shetty) లాంగ్ గ్యాప్‌ తర్వాత తనలోని ఫన్‌, రొమాంటిక్‌ యాంగిల్‌ను సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై చూపించేందుకు రెడీ అవుతోన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సిల్వర్ స్క్రీన్‌ దేవసేన ప్రస్తుతం జాతిరత్నాలు ఫేం న‌వీన్ పొలిశెట్టి (Naveen Polishetty)తో కలిసి Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty (Miss Shetty Mr Polishetty)లో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుంచి విడుదల చేసిన టీజర్‌, పోస్టర్లతోపాటు నో నో నో, హతవిధి, లేడీ లక్‌ సాంగ్స్‌ మూవీ అండ్‌ మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్‌ చేస్తూ మంచి వ్యూస్‌ రాబడుతున్నాయి.

నవీన్‌ పొలిశెట్టి, అనుష్కా శెట్టి కృష్ణాష్టమి సెప్టెంబర్ 7న మీపై వెన్న చల్లేందుకు వస్తున్నారు రెడీగా ఉండండి.. అంటూ విడుదల తేదీని ఫైనల్ చేస్తూ మేకర్స్ లాంఛ్ చేసిన కొత్త లుక్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. స్వీటీ, నవీన్‌ పొలిశెట్టి ఫన్‌ రైడ్‌ ఎలా ఉండబోతుందో తెలియజేసే ట్రైలర్‌ అప్‌డేట్ రానే వచ్చింది. రేపు Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty ట్రైలర్‌ను విడుదల చేయనున్నట్టు తెలియజేస్తూ.. విడుదల చేసిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

మేకర్స్‌ రివీల్‌ చేసిన Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty ఫస్ట్‌ లుక్‌లో అనుష్క హ్యాపీ సింగిల్ పుస్తకాన్ని చేతిలో పట్టుకొని ఊహల్లో విహరిస్తున్నట్టు కనిపిస్తుండగా.. మరోవైపు నవీన్‌ పొలిశెట్టి గోడపై కూర్చొని హ్యాపీ మూడ్‌లో ఛిల్‌ అవుట్‌ అవుతూ కనిపిస్తున్నాడు. Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

డిఫరెంట్‌ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ నుంచి వచ్చి సోలో లైఫ్‌ లీడ్ చేస్తున్న Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty మధ్య సాగిన ఫన్నీ లవ్‌ ట్రాక్‌తో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు టీజర్‌, పాటలతో తెలిసిపోతుంది‌. సింగిల్స్ గా ఉన్న నవీన్‌ పొలిశెట్టి, అనుష్క మధ్య ఎలాంటి ట్రాక్‌ ఉండబోతుందనేది తెలుసుకోవాలంటే మరికొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాల్సిందే.

ట్రైలర్‌ అప్‌డేట్..

Miss Shetty and Mr. Polishetty are ready to butter you up on Janmashtami! #MissShettyMrPolishetty are all set to entertain you all starting from September 7th in theaters! 🥳#MSMPonSep7th @MsAnushkaShetty @NaveenPolishety @filmymahesh @radhanmusic #NiravShah pic.twitter.com/WZ4lGoKg6a

— UV Creations (@UV_Creations) August 14, 2023