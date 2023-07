Miss Shetty Mr Polishetty | Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty బాగుంది.. నటి తులసి వీడియో వైరల్

July 25, 2023 / 08:03 PM IST

Miss Shetty Mr Polishetty |న‌వీన్ పొలిశెట్టి (Naveen Polishetty), అనుష్కా శెట్టి (Anushka shetty) కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty (Miss Shetty Mr Polishetty). ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే మేకర్స్ విడుదల చేసిన టీజర్‌, పోస్టర్లకు మంచి స్పందన వస్తోంది. నో నో నో, హతవిధి, లేడీ లక్‌ పాటలు మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్‌ చేస్తున్నాయి. తాజాగా సీనియర్ నటి తులసి (Tulasi)షేర్ చేసిన వీడియో ఒకటి నెట్టింట సందడి చేస్తోంది.

Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty ఆగస్టు 4న థియేటర్లలో విడుదలవుతుంది. మీరంతా థియేటర్లకు వచ్చి.. సినిమా ఎలా ఉందో చూసి.. మీకు నచ్చితే అందరికీ చెప్పండి. సినిమా బాగుంది..నేను చూశానంటూ షేర్ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ట్రైలర్‌ను జులై 26 లేదా 27న విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్టు ఫిలింనగర్ సర్కిల్‌లో ఓ వార్త రౌండప్‌ చేస్తోంది. డిఫరెంట్‌ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ నుంచి వచ్చి సోలో లైఫ్‌ లీడ్ చేస్తున్న మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి, మిస్‌ పొలిశెట్టి మధ్య సాగిన ఫన్నీ లవ్‌ ట్రాక్‌తో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టీజర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌.

ఓవర్సీస్‌లో గ్రాండ్‌ ప్రీమియర్స్‌కు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు మేకర్స్‌. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty ఫస్ట్‌ లుక్‌లో అనుష్క హ్యాపీ సింగిల్ పుస్తకాన్ని చేతిలో పట్టుకొని ఊహల్లో విహరిస్తున్నట్టు కనిపిస్తుండగా.. మరోవైపు నవీన్‌ పొలిశెట్టి గోడపై కూర్చొని హ్యాపీ మూడ్‌లో ఛిల్‌ అవుట్‌ అవుతున్నాడు. ఈ మూవీ ఆగస్టు 4న తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. సింగిల్స్ గా ఉన్న నవీన్‌ పొలిశెట్టి, అనుష్క మధ్య ఎలాంటి ట్రాక్‌ ఉండబోతుందనేది మాత్రం తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే.

Watch #MissShettyMrPolishetty releasing worldwide on August 4th in Telugu, Tamil, Kannada and Malayalam only in theatres! 😍🍿💕 #MSMPonAug4th

Thank you @tulasiactor garu for these super cute videos. ❤️#AnushkaShetty #NaveenPolishetty#LadySuperstarAnushkaShetty pic.twitter.com/D4oMjVgjDq

— Anushka Shetty Fanclub™ (@sweetyanushkafc) July 25, 2023