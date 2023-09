Michael Gambon | సినీ పరిశ్రమలో విషాదం.. హ్యారీ పోటర్‌ నటుడు సర్‌ మైఖేల్‌ గాంబోన్‌ కన్నుమూత

September 28, 2023 / 06:30 PM IST

Michael Gambon | సినీ పరిశ్రమలో విషాదం చోటు చేసుకున్నది. హాలీవుడ్‌ నటుడు, హ్యారీ పోటర్‌ ఫేమ్‌ సర్‌ మైఖేల్‌ గాంబోన్‌ (82) కన్నుమూశారు. న్యుమోనియాతో బాధపడుతున్న మైఖేల్‌ గాంబోన్‌ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన మరణ వార్తను కుటుంబం ధ్రువీకరించింది. గాంబోన్‌ ‘హ్యారీ పోటర్‌’ సిరీస్‌లో ప్రొఫెసర్‌ ‘ఆల్బస్‌ డంబుల్‌ డోర్‌’ పాత్రను పోషించారు. ఐరిష్‌ నటుడి మరణవార్త ప్రపంచవ్యాప్తంగా సినీ అభిమానులను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. పలువురు ఆయన మృతికి సంతాపం ప్రకటించారు.

Rest in peace Michael Gambon. A truly iconic actor who I have enjoyed in the likes of Layer Cake, Sleepy Hollow and Kingsmen: The Golden Circle.#RIPMichaelGambon pic.twitter.com/8yBlKlIPM9

— Andy 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🍸🎬🖤💛🖤💛 (@Andy121019) September 28, 2023