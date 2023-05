May 26, 2023 / 11:05 AM IST

Memu Famous Movie Review | ఈ మధ్య కాలంలో పెద్ద సినిమా చిన్న సినిమా అని తేడా ఏమి లేదు. కంటెంట్‌తో వస్తే చిన్న సినిమాలు సైతం పెద్ద సినిమాల రేంజ్‌లో కోట్లు కొల్లగొడుతున్నాయి. కాస్త ప్రమోషన్‌లు గట్రా గట్టిగా ప్లాన్‌ చేస్తే అదిరిపోయే ఓపెనింగ్స్‌ కూడా రాబట్టచ్చు. ఇదే ఫార్ములాను నమ్ముకుని శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది మేము ఫేమస్‌ సినిమా. సుమంత్‌ ప్రభాస్‌ నటిస్తూ, స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై యూత్‌లో మంచి హైపే నెలకొంది. దానికి తగ్గట్లే టీజర్‌, ట్రైలర్‌లు మిలియన్‌లలో వ్యూస్‌ రాబట్టాయి. ఇక ప్రమోషన్లు కూడా కొత్తగా చేస్తూ సినిమాపై ఎక్కడలేని క్రేజ్‌ తీసుకొచ్చారు. ఇక గురువారం మహేష్‌బాబు ఈ సినిమా చూసి బ్లాక్‌బస్టర్‌ అని రివ్యూ ఇవ్వడంతో ఈ సినిమా రేంజ్‌ వేరే లెవల్‌కు వెళ్లిపోయింది. టిక్కెట్లు కూడా భారీ స్థాయిలోనే తెగుతున్నాయి. ఇక ఇప్పటికే ఈ సినిమా ప్రీమియర్‌ షోలు పడిపోయాయి. పలువురు నెటిజన్లు సినిమా చూసి వాళ్ల సమీక్షలను ట్విట్టర్‌ వేదికగా వెల్లడిస్తున్నారు.

#MemFamous is a film with heart and will work at the box office.

Movie is engaging after 30 minutes in first half (the moment the boys decide to turn goal-oriented). Anji Mama and Lipstick spoiler characters provide entertainment. Photographer character is good towards climax.… https://t.co/4KVfgWb4py

