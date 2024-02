February 15, 2024 / 04:27 PM IST

Madraskaaran | టాలీవుడ్ మెగా డాట‌ర్ నిహారిక (Niharika Konidela) సినిమాల‌కు మ‌ళ్లీ రీ ఎంట్రీ ఇస్తోంది. RDX లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టిన మ‌ల‌యాళ న‌టుడు షాన్‌ నిగమ్ (Shan Nigham)తో క‌లిసి నిహారిక న‌టించ‌బోతుంది. షాన్‌ నిగమ్‌, కలైయరసన్‌, నిహారిక, ఐశ్వర్య దత్తా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం మద్రాస్ కారన్ (Madraskaaran). ఈ సినిమాకు వాలిమోహన్‌ దాస్‌(Valilmohan Das) దర్శకత్వం వహిస్తుండ‌గా.. తాజాగా ఈ ప్రాజెక్ట్ లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది.

ప్రేమికుల రోజు సంద‌ర్భంగా ఈ చిత్ర షూటింగ్‌ పూజా కార్యక్రమాలతో మొదలైంది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ దర్శకుడు పాన్‌రామ్‌ ముఖ్య అతిధిగా హాజరై చిత్ర యూనిట్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వాలిమోహన్‌ దాస్ మాట్లాడుతూ.. మద్రాస్ కారన్ మంచి యాక్షన్‌, డ్రామా కథా చిత్రంగా ఉంటుందని చిత్ర షూటింగ్‌ చైన్నె, మదురై, కొచ్చి ప్రాంతాల్లో నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. ఇక ఈ సినిమాకు సంబంధించి మ‌రిన్ని వివ‌రాలు త్వరలోనే వెల్ల‌డించ‌నున్న‌ట్లు దర్శకుడు తెలిపాడు.

Glimpses from the pooja of #Madraskaaran,Journey commences with a joyous ceremony✨

Director @ponramVVS sets the tone with the first clap💥

Join the ride with @ShaneNigam1 @IamNiharikaK

A @SamCSmusic Musical @SR_PRO_OFFL @vaali_mohandas, @KalaiActor #Karunas @Aishwaryadutta6… pic.twitter.com/WfdiKKhDou

— Ramesh Bala (@rameshlaus) February 13, 2024