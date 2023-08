Mark Antony | మార్క్‌ ఆంటోనీ నుంచి మెలొడీ సాంగ్ వచ్చేసింది.. మాయ చేసిన రామ్ మిరియాల, రోషిణి

August 24, 2023 / 11:19 AM IST

Mark Antony | తెలుగు, తమిళం సుపరిచితుడైన విశాల్‌ (Vishal) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం మార్క్‌ ఆంటోనీ (Mark Antony). యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి అధిక్‌ రవిచంద్రన్‌ (Adhik Ravichandran) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఎస్‌జే సూర్య (SJ Surya), సెల్వ రాఘవన్‌ (Selva Raghavan), సునీల్‌ (Sunil) ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి సెకండ్‌ సింగిల్‌ తెలుగు వెర్షన్‌ I Love U Ne ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు.

రొమాంటిక్ మెలోడీగా ఉన్న ఈ పాట‌ను శ్రీమణి ర‌చించగా.. రామ్ మిరియాల, రోషిణి జెకెవి ఆల‌పించారు. ఇక గ్యాంగ్ స్టర్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తున్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లతోపాటు టీజర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. మార్క్‌ ఆంటోనీకి జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్ బ్యాక్ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు.

ఈ చిత్రాన్ని మినీ స్టూడియో బ్యానర్‌పై వినోద్‌ కుమార్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో పెళ్లి చూపులు ఫేం రీతూవ‌ర్మ (Ritu Varma) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది. విశాల్ మరోవైపు స్వీయ‌ దర్శకత్వంలో తుప్పరివాల‌న్ 2 మూవీ చేస్తున్నాడు. ఈ డిటెక్టివ్ ఫిల్మ్‌ను హోంబ్యాన‌ర్ విశాల్ ఫిలిం ఫ్యాక్టరీపై విశాల్ స్వయంగా నిర్మిస్తున్నాడు. విశాల్ 34కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు.

Here we go, presenting #ILoveUNe from #MarkAntony

Listen to it & enjoyhttps://t.co/SfyztuHvOa#MarkAntonySecondSingle#MarkAntonyFromSep15@VishalKOfficial @iam_SJSuryah @suneeltollywood @selvaraghavan @vinod_offl @riturv @Ram_Miriyala @ShreeLyricist @vikramswamy75… pic.twitter.com/HE1kr90JRY

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) August 23, 2023