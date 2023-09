Manushi Chhillar | మానుషి చిల్లర్‌ బీటీఎస్‌ వీడియో వైరల్.. ఇంతకీ సినిమా ఏంటో..?

Manushi Chhillar | సామ్రాట్‌ పృథ్విరాజ్ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన హర్యానా సుందరి, మాజీ మిస్ యూనివర్స్‌ మానుషి ఛిల్లార్‌ (Manushi Chhillar) ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ మూవీస్‌తో ఫుల్ బిజీగా ఉంది.

September 12, 2023 / 06:13 PM IST

Manushi Chhillar | మోడల్‌గా కెరీర్‌ మొదలుపెట్టి సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై నటిగా సందడి చేస్తోంది మాజీ మిస్ యూనివర్స్‌ మానుషి చిల్లర్‌ (Manushi Chhillar). సామ్రాట్‌ పృథ్విరాజ్ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ హర్యానా సుందరి ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ మూవీస్‌తో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. ఈ ఫ్యాషన్‌ ఐకాన్‌ బీటీఎస్‌ వీడియో ఒకటి ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్చల్ చేస్తోంది. మేకప్‌ రూంలో రెడీ అవుతున్న వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది. ఇంతకీ మానుషి చిల్లర్‌ ఏ సినిమా కోసం ఇలా రెడీ అవుతుందనేది మాత్రం ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ లో పెట్టింది.

మానుషి చిల్లర్‌ ప్రస్తుతం తెలుగులో వరుణ్‌ తేజ్‌ (Varun Tej)తో కలిసి Operation Valentine సినిమాలో నటిస్తోంది. దీంతోపాటు హిందీలో మూడు సినిమాలు చేస్తోంది. VT13గా వార్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఆపరేషన్‌ చిత్రానికి శక్తి ప్రతాప్‌ సింగ్‌ హడ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. పాన్ ఇండియా స్టోరీతో ఇండియన్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్ (భారత వైమానిక దళం)కు నివాళులర్పిస్తూ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీలో వరుణ్‌ తేజ్‌ ఫైటర్‌ పైలట్‌గా నటిస్తుండగా.. మానుషి చిల్లర్‌ రాడార్‌ ఆఫీసర్‌గా కనిపించనున్నట్టు సమాచారం.

యదార్థ సంఘటనల ఆధారంగా తెలుగు, హిందీ బై లింగ్యువల్ ప్రాజెక్ట్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించి మేకర్స్ ఇప్పటికే పలు కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరించారు. ఈ మూవీని సోనీ పిక్చర్స్-రెనాయ్‌సెన్స్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై సందీప్ ముద్ద, నందకుమార్‌ అబ్బినేని తెరకెక్కిస్తున్నారు.

మానుషి ఛిల్లార్‌ బీటీఎస్‌ వీడియో..

ఎయిర్‌పోర్టులో మానుషి ఛిల్లార్‌..

The GreatIndian Family షూట్‌లో ఇలా..