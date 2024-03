March 20, 2024 / 04:44 PM IST

Manjummel Boys |చిన్న సినిమాగా విడుద‌లై మ‌ల‌యాళంలో క‌లెక్ష‌న్ల వ‌ర్షం కురిపిస్తున్న చిత్రం ‘మంజుమ్మెల్ బాయ్స్​’ (Manjummel Boys). తాజాగా ఈ చిత్రం మ‌రో అరుదైన రికార్డును న‌మోదు చేసింది. క‌లెక్ష‌న్ల ప‌రంగా.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.200 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించిన తొలి మలయాళ సినిమాగా ‘మంజుమ్మెల్ బాయ్స్​’ రికార్డుల‌కెక్కింది. అంతకుముందు ఈ రికార్డు ‘2018’ సినిమా పేరిట ఉంది. ఈ చిత్రం 2022లో విడుద‌లై ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.175 కోట్ల వ‌ర‌కు వ‌సూళ్లను రాబ‌ట్టింది. ఇక 2018 రెండో స్థానంలో ఉండ‌గా.. మోహన్‌లాల్ సినిమాలు ‘పులిమురుగన్‌’ ‘లూసిఫర్‌’ త‌ర్వాతి స్థానాల్లో నిలిచాయి.

స‌ర్వైవ‌ల్ థ్రిల్ల‌ర్‌గా వ‌చ్చిన ఈ సినిమాను చిదంబర్ పీ పొదువల్(Chidambaram S Poduval) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించ‌గా.. సౌబిన్‌ షాహిర్‌, శ్రీనాథ్‌ భసి, బాలు వర్గీస్​, గణపతి, సీనియర్ నటుడు లాల్‌, అరుణ్​ కురియన్, ఖలిడ్​ రెహ్మాన్, అభిరామ్ రాధాకృష్ణన్​, ​దీపక్‌ పరంబోల్‌, షెబిన్​ బెన్సన్​, లాంటి స్టార్స్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.

With around $8M+ from Overseas alone & ₹130crs from Home, #ManjummelBoys has surpassed #2018Movie, Globally Grossed ₹200crs+, still counting.

1st #Malayalam film entering ₹200crs club.. this is a MAMMOTH feat ☄️💣💥❣️

Hearty Congratulations Team !🎉 pic.twitter.com/j6KEMJQDrc

— Girish Johar (@girishjohar) March 20, 2024