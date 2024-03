March 8, 2024 / 03:31 PM IST

Kannappa Movie | మంచు విష్ణు (Manchu Vishnu) హీరోగా వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం ‘కన్నప్ప’ (Kannappa). మోహ‌న్ బాబు నిర్మాణంలో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రానికి మహాభారతం సీరియల్ ఫేమ్ ముఖేష్‌కుమార్‌ సింగ్‌ (Mukesh Kumar Singh) దర్శక‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శ‌ర‌వేగంగా జ‌రుపుకుంటున్న విష‌యం తెలిసిందే. అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో ఈ చిత్రం రూపొందుతోంది. అయితే మ‌హాశివ‌రాత్రి కానుక‌గా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ మంచు విష్ణు ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేశారు.

ఇక ఈ ఫ‌స్ట్ లుక్‌లో విష్ణు జలపాతం నుంచి ఎంట్రీ ఇస్తూ.. బాణంను ఎక్కుపెట్టిన‌ట్లు క‌నిపిస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్ట‌ర్ నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది. మ‌రోవైపు ఈ సినిమాలో మోహన్‌లాల్‌, మోహన్‌బాబు, ప్రభాస్‌ వంటి అగ్ర తారలు భాగమవుతున్నారు. ప్రభాస్‌ శివుడి పాత్రలో నటిస్తున్నట్లు వార్తలొస్తున్నాయి. ఇటీవల న్యూజిలాండ్‌లో లాంగ్‌ షెడ్యూల్‌ పూర్తి చేసుకున్న చిత్ర బృందం ఇండియాకు తిరిగొచ్చింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం మార్చిలో మొదలయ్యే తాజా షెడ్యూల్‌లో ప్రభాస్‌ జాయిన్‌ కాబోతున్నట్లు తెలిసింది.

Honoured and privileged to portray the greatest devotee of Lord Shiva, ‘Kannappa’. Today on MahaShivaRatriॐ, here is your ‘#𝐊𝐚𝐧𝐧𝐚𝐩𝐩𝐚🏹’.@themohanbabu @Mohanlal #Prabhas @realsarathkumar @PDdancing @mukeshvachan #preitymukhundhan #Brahmanandam @GkParuchuri @prasaadnaidu5… pic.twitter.com/v8dF7ufvaI

— Vishnu Manchu (@iVishnuManchu) March 8, 2024