November 22, 2022 / 01:28 PM IST

కొన్ని రోజులుగా నందమూరి హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ (Jr NTR) సోషల్ మీడియాలో టాక్‌ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తున్నాడు. కొత్త సినిమా అప్‌డేట్ ఇవ్వడం మాట అటుంచితే.. ఈ స్టార్ హీరో మాత్రం ఎప్పటికపుడు కొత్త లుక్‌లో కనిపిస్తూ అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నాడు. ఆ మధ్య జపాన్‌ ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ ప్రమోషన్స్ లో స్టైలిష్‌ లుక్‌లో అదరగొట్టిన తారక్‌.. రీసెంట్‌గా మేకప్‌ రూంలో తీసిన ఓ స్టిల్‌ను నెట్టింట పోస్ట్ చేయగా ఇప్పటికే ఆన్‌లైన్‌లో హల్‌చల్ చేస్తున్నాయి.

కాగా ఇపుడు మాత్రం కాస్త క్లాస్ టచ్‌ ఇస్తూ కెమెరాకు ఫోజులిచ్చాడు తారక్‌. బ్లాక్‌ అండ్ వైట్‌ షూట్‌లో సింపుల్‌గా దిగిన ఫొటో ఇపుడు ట్రెండింగ్‌ అవుతోంది. మాన్‌ ఆఫ్‌ మాసెస్.. స్పోర్ట్స్ గ్లాసెస్‌లో క్లీన్ లుక్‌ అంటూ సెలబ్రిటీ ఫొటోగ్రాఫర్‌ అవినాష్‌ గోవారికర్‌ (Avinash Gowariker) తారక్‌ ఫొటోను ట్విటర్‌లో షేర్ చేశాడు. ప్యాకప్‌ షాట్‌ తర్వాత ఈ ఫొటో తీసినట్టు చెప్పాడు. ఇంతకీ తారక్‌ న్యూ లుక్‌ దేనికోసమనేది మాత్రం ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది.

త్వరలో కొరటాల శివతో చేయబోయే ఎన్టీఆర్ 30 షూటింగ్‌లో జాయిన్ అయ్యేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు తారక్‌. కొరటాల ఇటీవలే మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌తో చర్చలు జరిపాడని తెలిసిందే. తాజా అప్‌డేట్‌ ప్రకారం వచ్చే నెల నుంచి ఎన్టీఆర్ 30 సెట్స్‌ పైకి వెళ్లనుంది.

అవినాష్‌ గోవారికర్‌ షేర్‌ చేసిన తారక్‌ స్టిల్..

Man of the Masses… looking dapper with the glasses!! 💥💥#PostPackUpShot@tarak9999 pic.twitter.com/3jPDpBLKHg

— Avinash Gowariker (@avigowariker) November 22, 2022