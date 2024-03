Malavika Mohanan Golden Dress Look At Amazon Prime Event Goes Viral

March 20, 2024 / 04:24 PM IST

Malavika Mohanan | సోషల్ మీడియాను షేక్ చేయాలంటే నా తర్వాతే ఎవరైనా అంటోంది మలబారు సోయగం మాళవిక మోహనన్ (Malavika Mohanan)‌. ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో చురుకుగా ఉండే ఈ భామ ఆన్‌లైన్‌లో పోస్ట్‌ పెట్టిందంటే చాలు పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మరీ ఎగబడి చూసేందుకు రెడీ అవుతుంటారు నెటిజన్లు. రోజు రోజుకీ కొత్త కొత్తగా కనిపిస్తూ అందానికే అసూయ పుట్టేలా చేస్తుంది. తాజాగా ఈ భామ అమెజాన్ ప్రైమ్‌ ఈవెంట్‌లో గోల్డెన్ కలర్‌ కాస్ట్యూమ్స్‌లో హొయలు పోయింది.

తన అప్‌కమింగ్ సినిమా Yudhra లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో సందడి చేసింది. స్టన్నింగ్‌ లుక్స్‌తో కెమెరాకు ఫోజులిచ్చింది. బ్లూ కార్పెట్‌పై మాళవిక మోహనన్ వాక్‌ చేస్తున్న విజువల్స్‌ కుర్రకారుకు కంటి మీద కనుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. మాళవికా మోహనన్ ఇప్పటికే రెడ్‌ డ్రెస్‌లో హొయలుపోతున్న ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. మరోవైపు పోర్చుగల్ వెకేషన్‌ (Portugal vacation)లో అందమైన ఐలాండ్‌ ప్రాంతంలో బ్లాక్ షాట్‌ డ్రెస్‌లో స్టైలిష్‌ గాగుల్స్ పెట్టుకుని దిగిన త్రోబ్యాక్‌ స్టిల్స్‌ను షేర్ చేసుకోగా అందరి మనసు దోచేస్తున్నాయి.

మాస్టర్‌ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన మాళవిక మోహనన్‌.. ప్రస్తుతం ప్రభాస్‌-మారుతి కాంబోలో వస్తున్న హార్రర్ కామెడీ ప్రాజెక్ట్‌ రాజాసాబ్‌లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. తమిళంలో రెండు సినిమాల్లో నటిస్తుండగా.. చిత్రీకరణ దశలో ఉన్నాయి.

అమెజాన్ ప్రైమ్‌ ఈవెంట్‌లో మాళవిక..

మాళవిక మోహనన్‌ స్టిల్స్..

